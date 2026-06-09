José Sanchis, narrador mallorquín en el Mundial: "Echo más de menos a la Kosovo de Muriqi que a Italia"

José Sanchis (Palma, 1984) será una de las voces más reconocidas del Mundial 2026 en España. Narrará su tercer Campeonato del Mundo, y el primero en DAZN, doce años después de vivir en directo una de las noches más históricas del fútbol: el impactante 1-7 de Alemania a Brasil en Belo Horizonte. Esta emoción solo ha sido superada por las alegrías del Mallorca, aunque ahora dé decepciones. Es uno de los máximos referentes del periodismo deportivo a nivel nacional y, desde 2024, colabora como comentarista en las retransmisiones del equipo bermellón en IB3. Desde hace unas semanas copresenta junto a Miquel Verger el podcast 'De pinyol vermell' para el ente autónomico sobre el Mallorca.

Pregunta: ¿Cómo un periodista sin redes sociales tiene un perfil tan mediático y querido?

Respuesta: La verdad es que no lo sé. Es una decisión que va bastante en contra del tiempo y de lo que, desde una perspectiva teórica, se puede considerar lo más adecuado. Vivimos en los tiempos de la marca personal y del éxito de la hiperexposición. Pero yo no me tomo así ni mi profesión ni mi vida. Tengo la suerte de que las empresas para las que trabajo respetan esa visión. Por un lado me hace estar muy tranquilo porque me quita mucho ruido alrededor, y por otro me hace más feliz ver el cariño que la gente me transmite por el trabajo que hacemos. Eso es aún más agradable porque no me llega a través del móvil cada día, sino cara a cara, y de encontrarte a la gente. Y es algo muy bonito. Soy consciente de que habrá gente a la que no le guste, porque no se puede gustar a todo el mundo, pero el feedback suele ser respetuoso y casi siempre positivo. Eso me hace muy feliz.

Con 22 años fue jefe de deportes en 'Televisió de Mallorca', y con 24 ya hizo las maletas hacia Barcelona para fichar por Gol Televisión. Cualquiera que empiece ahora en el periodismo lo firmaría.

Yo también lo firmaría si volviera a empezar. No me esperaba que las cosas fueran por este camino. Es una de las cosas que aprendes de esta profesión —y de casi todas—: no siempre todo sale como uno piensa. Pero eso no significa que vaya mal. Me siento un privilegiado por cómo ha ido todo, aunque siempre quiero pensar que lo mejor está por venir. Y que tengo muchos años por delante para disfrutar de este oficio que es muy sacrificado en algunas cosas y muy agradecido en otras.

"Vivimos al revés que el resto"

¿Se planteó dejar la profesión en algún momento?

Muchísimas veces. No conozco a ningún periodista que no se lo haya planteado. Porque en el caso concreto de deportes, vivimos al revés que el resto. Trabajo todos los fines de semana desde hace tantos años, que ya ni me acuerdo cuándo comencé. Y, entre semana, trabajo por las noches. Eso condiciona mucho tu vida personal. Y llega un punto en el que, aunque el oficio tiene una parte muy bonita, muy atractiva y engancha mucho si te gusta el fútbol, también tiene una parte personal que pesa. Todos nos lo hemos planteado alguna vez para intentar conciliar mejor o reducir carga.

Los aficionados al fútbol internacional le recuerdan por sus noches “golfas” junto a Axel Torres comentando hace quince años la Copa Libertadores (equivalente a la Champions League de Sudamérica).

Recuerdo aquella etapa con mucho cariño. Éramos más jóvenes, teníamos más energía, trasnochábamos más y no lo pagábamos tanto. Era algo nuevo en España porque nunca se había retransmitido la competición de esta manera. Lo vivimos con mucha ilusión, explorando formatos distintos, con mucha interacción. Fue una época muy bonita. Compartíamos un Oriente Petrolero-Botafogo con el público. Era muy divertido.

Axel y usted son la pareja más conocida de las menos mediáticas. ¿Cómo lo han conseguido?

No tengo ni idea de cómo ha pasado. Nos divertimos y somos nosotros mismos. Nos resulta muy fácil trabajar juntos. No hace falta forzar nada. Es el mismo tono que cuando tomamos un café. Coincidimos en muchas cosas y aficiones, dentro y fuera del fútbol, y nos reímos mucho. Eso hace que todo sea muy sencillo.

¿Ha superado la retransmisión que hizo en Belo Horizonte con el histórico Brasil-Alemania que acabó 1-7?

Me parece difícilmente superable. Seguramente otro narrador o amante del fútbol de los últimos partidos elegiría otro encuentro. Pero por mi forma de entender el fútbol, que pienso que la historia sucede en los Mundiales, este encuentro fue historia pura. Mientras se jugaba ya lo era, no hacía falta coger distancia para darse cuenta. Ojalá se pudiera superar porque así se asistiría a algo muy increíble. Quitando los encuentros del Mallorca es el que más me ha marcado.

De sa Pobla a Nueva York

Es su tercer Mundial, ¿está cumpliendo un sueño o lo está viviendo?

Supongo que lo segundo. La sensación de cumplirlo la tuve en 2014 cuando estuve un mes de enviado especial al Mundial de Brasil. Fue una cosa que me superó positivamente por no creer al 100% lo que estaba haciendo. Con los años te dedicas con la misma pasión, pero con menos inocencia y más experiencia. Tengo muchas ganas de disfrutar este Mundial

¿Su entrevista se puede titular “De sa Pobla a Nueva York”?

Bueno, al Mundial no voy, me quedo aquí, en Barcelona. Mi familia lleva muchos años viviendo allí y me siento muy identificado con el pueblo, pero yo soy de Palma. Mis padres acabaron allí casi por casualidad. Nosotros vivíamos en Port d’Alcúdia, pero hicieron mucha amistad con gente de sa Pobla y terminaron mudándose. Cuando vengo a Mallorca, ya ni voy a Palma. No tengo motivos para ello.

¿Cómo vivió el Poblense-Águilas?

Fue larguísimo. Estuve hablando con mi madre, que estaba en el estadio y que es una gran seguidora. Fue triste porque tuve la sensación de que el Poblense fue irreconocible.Y me dio pena porque, sinceramente, aquello habría sido una de las historias más bonitas esta temporada del fútbol español si consigue ascender. Lo importante es que la gente del pueblo se ha vuelto a reenganchar con el club. Y eso era muy necesario.

¿Cómo prepara el Mundial con tantas selecciones?

No da tiempo a verlo todo. Priorizo las selecciones que narro en las dos primeras jornadas. Estudio plantillas, sistemas, detalles tácticos y jugadas a balón parado. Son situaciones que te puedes encontrar en la narración e intentas dar el máximo contexto al espectador. Ver partidos enteros ahora mismo es más difícil.

¿En España, atrae más la selección que el Mundial en sí?

Sí, estoy bastante convencido. Y creo que ocurre prácticamente en todos los países que tienen una selección clasificada. Lo que pasa es que España es un país mucho más apasionado por el fútbol de clubes que por el de selecciones. Eso no significa que los partidos de España no sean gigantescos. De hecho, son de los pocos acontecimientos deportivos capaces de sentar delante de la televisión a personas que durante el resto del año no consumen este deporte el resto del año.

¿A quién echa más de menos: a Italia o a Kosovo?

Me haces esta pregunta porque sabes la respuesta. Si no, probablemente habría dicho Italia. Pero la verdad es que echo más de menos a Kosovo. Evidentemente, cualquier gran torneo sin Italia pierde algo. Estamos hablando de una campeona del mundo, de una selección histórica. Pero Italia tuvo todas las oportunidades para clasificarse y no lo hizo. No puede culpar a nadie más que a sí misma. En cambio, Kosovo representa otro tipo de historia que me gusta más allá de la presencia de Vedat Muriqi. Tengo un vínculo especial con el país. Poco después de su reconocimiento internacional fui a cubrir su primer partido oficial. Ni siquiera pudo jugarse en Kosovo porque el estadio aún estaba en obras, así que se disputó en Shkodër, en Albania. Pasé allí una semana haciendo un reportaje y fue una experiencia preciosa. Es un país que me recibió muy bien y al que he vuelto varias veces. Además tengo amigos allí y otros amigos que también mantienen una relación muy cercana con Kosovo. Por eso me habría gustado muchísimo verles clasificados.

"Tengo debilidad por Cabo Verde"

Ahora también parece muy fácil hacerse aficionado de Curazao.

¿Fácil? Yo no lo creo. Sobre todo cuando empiezas a conocer a los jugadores. Estaba mirando la plantilla y tienen algunos nombres fantásticos. Hay futbolistas conocidos, como Armando Obispo, pero también hay suplentes con nombres todavía mejores. Ahora bien, no creo que sea fácil hacerse aficionado de Curazao porque cuando los veamos jugar comprobaremos que es un equipo muy rocoso. Hace lo que puede con lo que tiene. Eso sí, seguramente será sencillo cogerle cariño durante el torneo a alguna de estas selecciones debutantes. A mí una de las cosas que más me gustan de este formato ampliado del Mundial es precisamente eso: que te permite enamorarte de selecciones pequeñas, de debutantes, de países que normalmente no tienen espacio en este tipo de competiciones. Àxel ya se ha preparado para hacerse de Uzbekistán. Personalmente tengo debilidad por Cabo Verde.

¿Cuál es su selección favorita para ganar el Mundial?

Es difícil elegir una sola. Creo que hay una bolsa de cuatro o cinco selecciones que están un escalón por encima del resto. Pero si tengo que quedarme con una, diría Francia.

¿Qué espera de España?

Está entre las candidatas al título y, para mantenerse entre ellas, creo que es vital el estado físico de los extremos. Luis de la Fuente ha encontrado el equilibrio entre el juego de posesión y combatir la horizontalidad con Nico Williams y Lamine Yamal. Si ellos están muy lejos del nivel, creo que le faltarían alternativas. La veo preparada para hacer un buen papel.

Su primer encuentro que narra será el Canadá-Bosnia con Axel Torres y Miguel Quintana. Será protagonista un exmallorquinista.

Canadá me genera bastante indiferencia. No lo digo de forma despectiva, simplemente es así. Eso sí, le ha tocado un grupo muy favorable para su condición de anfitriona y debería aprovecharlo. Tiene jugadores ofensivos de mucho nivel. No sé si Cyle Larin será titular, pero Jonathan David es un futbolista extraordinario, aunque no haya hecho un buen año. Promise David lleva unos años a buen nivel en Europa. Entre Larin y Promise David saldrá un titular.

¿Cómo consigue trasladar el ambiente narrando desde Barcelona?

Habrá correponsales desplazados. Y por una cuestión de logística con este Mundial que se han inventado en tres países diferentes lo hace todo más complicado. Se complica, es más difícil trasladar el ambiente. Cuando estás en el estadio vives muchas cosas que te ayudan a entrar en el partido: el trayecto, el ambiente, la gente, los alrededores… Todo eso te mete dentro de la historia antes incluso de que empiece el encuentro. Pero también es verdad que llevamos muchos años trabajando así. Y además, durante un Mundial se genera una especie de burbuja. Todo el canal vive pendiente del torneo las veinticuatro horas. Hablas continuamente del Mundial, consumes Mundial y respiras Mundial. Eso ayuda a mantener la intensidad.

¿Va a cambiar su rutina para adaptarse al horario americano?

Lo estaba mirando hoy. He estado hablando con especialistas. Y hemos llegado a la conclusión de que es lo más adecuado. Durante la fase de grupos voy a cambiar completamente mis horarios. A partir de los cuartos se normalizan un poco. Tengo que ver todos los partidos y trabajar cada día. Así que he planificado incluso los horarios de las comidas para no improvisar. Porque si no acabas cenando un bocadillo a las cuatro de la madrugada todos los días y no es lo suyo.

¿Volverá a hacer el Consultorio junto a Àxel Torres?

No. El control editorial del canal corresponde a DAZN. Estamos muy contentos de que sea así. Estoy convencido que la programación será fantástica.

Coincide con el entrenador del Mallorca

¿Qué partidos le han dado?

Me han dado los encuentros de las dos primeras jornadas de la fase de grupos por ahora. Bosnia-Canadá, Suiza-Qatar, Alemania-Curazao, tengo Argentina, Brasil, Inglaterra-Ghana y Portugal-Congo, entre otros.

¿Con quién formará pareja?

Puede ser que sea trío. DAZN ha hecho un gran esfuerzo en el elenco. En un porcentaje elevado estaré con Axel, con otros periodistas y con más exjugadores.

Entonces, coincidirá con el entrenador del Mallorca.

Sí. Sabía que se estaba pendiente de cerrarlo y el miércoles en la presentación me encontré su foto. Si ya me gusta el trabajo que hago y viene el entrenador del Mallorca a narrar conmigo ‘mel d’abella’. Es una situación que me hace gracia. A mí me hace ilusión. Me gusta su discurso y la forma de ver el fútbol. Estoy convencido de que puede ser una gran incorporación como comentarista.

¿Qué es lo primero que le diría del Mallorca a Demichelis?

Hablaremos tanto como él quiera. Podemos ir comentando los fichajes (dice entre risas). Supongo que no querrá contar mucho. El primer día le diré que soy mallorquinista. No lo voy a engañar.

¿Es difícil creerse que hace dos años el Mallorca estaba en La Cartuja y ahora en Segunda División?

Dicho así, sí. Si pensamos en lo que ha pasado desde el punto A al B sigue extrañando y sorprendiendo, pero se pueden llegar a entender algunas causas. Sigo impactado. En el podcast 'De pinyol vermell' de IB3 lo he comentado con Miquel Verger. Hasta la derrota contra el Getafe estaba convencido de la salvación. Creo que con el tiempo repasaremos la plantilla del Mallorca y, aunque haya diferencia entre titulares y suplentes, creo que este es el descenso más traumático que he vivido. Ahora te ubicas en un punto en el que se tiene que ajustar a una nueva realidad porque el status en el Mallorca en Primera era alto. Había descendido con el undécimo puesto en la lista de los límites salariales y parecía que sacaba un escalón a equipos que siempre peleaban por el descenso. Ahora vuelves al punto de partida.

¿Le sorprende la rapidez de las ventas de Muriqi, Larin y Maffeo?

No, sí me lo esperaba. Creo que es lo más inteligente porque todo lo que genere en estos traspasos se incluye en las cuentas de la 25/26. Viene cerrando en pérdidas dos años seguidos y entiendo que es una cuestión que necesita compensar y evitar para que no tenga afectación en el Límite Salarial. Ahora seguramente puede gestionar de otra forma la salida de Samu Costa y de algún futbolista más.

¿Cómo se dice adiós de una forma tan rápida a un futbolista que se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club en Primera División?

Viene condicionado por el Fenerbahçe. Estaban en campaña electoral y, en el fútbol turco, son a la antigua usanza como podían darse hace 20 años aquí. Venimos de la campaña del Madrid donde las antiguas normas se han visto que no sirven. Hacer un Figo es más difícil en España. El Mallorca se ha beneficiado. Creo que el precio está en los límites de mercado. Aunque sea una venta traumática, vista las circunstancias, creo que la cifra obtenida por Muriqi, de oficializarse, está bien.

¿Se ve volviendo a trabajar en Mallorca?

No miro más allá de este Mundial y de las vacaciones de después. Mi calendario acaba a finales de agosto y cuando llegue empezamos la temporada. No hago previsiones a largo plazo. ¿A quién no le gustaría volver a casa? Aunque se parezca cada vez menos a la isla que dejé.

"El fútbol es para disfrutar"

¿Qué consejo daría para seguir el Mundial?

Pedir vacaciones y hablar con la familia. A los mallorquinistas les diría que el fútbol es para disfrutar y no para sufrir. Estoy seguro que hay gente que no quiere ver fútbol, pero así como empiece se acabarán enganchando. A los que nos gusta el fútbol contamos la vida en Mundiales.

Lo último, uno de sus sellos característicos es el registro formal de sus retransmisiones.

Sí, es algo que buscamos. Pienso que forma parte de la responsabilidad como periodista. Más, en un entorno así, hay que entender que se trabaja el directo y no se pueden traer tantas cosas preparadas, pero tenemos una responsabilidad con el idioma. Es una herramienta. Entiendo que el panadero no le pega patadas al horno, yo tampoco al diccionario. Queremos hacer un producto que todo el mundo disfrute y que no vaya en detrimento del léxico.

Cada vez quedan menos panaderos.

Cuando comes un pan bueno lo notas. Mientras haya, seguiré comprando este y no uno de gasolinera.