Dinero a la vista en Son Moix: el Mallorca ingresa 18 millones por tres ventas clave

Al Mallorca le va a salir el dinero por las orejas, aunque sea por un motivo tan traumático como el descenso a Segunda. A falta de que se oficialicen las operaciones de Muriqi y Maffeo, más la de Larin, que ya ha sido anunciada, el club ingresará unos 18 millones de euros solo en la venta de estos tres jugadores. Es evidente que hay que contar las amortizaciones de cada uno de ellos, pero la dirección deportiva se está dando prisa para traspasar con los que no puede o no quiere contar en la Liga Hypermotion la próxima temporada. Es el mejor camino para tener claro el dinero que tiene en caja a la hora de afrontar las contrataciones que deben servir para diseñar un proyecto de retorno inmediato a Primera División. Además, con su marcha libera una masa salarial cercana a los once millones de euros, un detalle que no es baladí.

La etapa de Muriqi en el Mallorca entra en su recta final. Según el periodista Ertan Süzgün, el acuerdo entre el director deportivo, Pablo Ortells, y Aziz Yıldırım, nuevo presidente del Fenerbahçe, está completamente cerrado. El traspaso se cerrará por una cantidad cercana a los 15,5 millones de euros, aunque las arcas del Mallorca no recibirán íntegramente esa cifra.

Y es que, pese a que la entidad balear posee el 100% de los derechos federativos del atacante, la Lazio conserva un 45% de la plusvalía generada en una futura venta. Por ello, el ingreso final para el club de Son Moix rondará los 12 millones de euros.

El caso de Maffeo es más sencillo porque el club aceptará los 3 millones que pone el Olympiakos griego por el lateral derecho, una buena operación porque finalizaba contrato en 2027. Larin, por su parte, se queda en el Southampton inglés, que paga unos tres millones de euros por él y donde ha actuado en la última parte del curso. No entraba en los planes de Ortells ni de Demichelis.