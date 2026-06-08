El Mallorca se fija en Mateja Gašić como relevo de Maffeo para Segunda División

El Mallorca ha puesto sus ojos en Mateja Gašić como una de las opciones para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026/27. El nombre del defensa serbio, capitán del Radnik Surdulica y una de las revelaciones de la Superliga -la máxima categoría de su país-, está sobre la mesa de la dirección deportiva de Pablo Ortells, según informa Mozzart Sport.

El zaguero, de 23 años, ha completado una destacada campaña en Serbia, considerado uno de los mejores defensores del campeonato y consolidándose como líder del vestuario y referente sobre el terreno de juego, según esta publicación. La pasada campaña disputó 34 partidos, marcó un gol y repartió seis asistencias desde la banda derecha. Su equipo, recién ascendido, ha cuajado una excelente campaña al haber finalizado en la octava plaza. El curso anterior, también con mucho protagonismo del propio Gasic, fue campeón de Segunda con mucha solvencia.

Gasic, internacional en las categorías inferiores, ocuparía el puesto de Pablo Maffeo, que pondrá rumbo al Olympiakos griego por tres millones de euros.

No sería la primera vez que el Mallorca y el Radnik hacen negocios, aunque fue un fichaje calamitoso para los bermellones. Igor Zlatanović puso rumbo a la isla por una cifra cercana a los 1,3 millones de euros, un traspaso que durante años fue récord para el club serbio, pero no jugó en Son Moix y fue cedido en el Numancia y Castellón.

Sin embargo, la operación no será sencilla. El principal obstáculo radica en las pretensiones económicas del Radnik, que habría tasado a su capitán en una cantidad próxima al millón de euros. Una cifra que, por el momento, el Mallorca no está dispuesto a alcanzar, lo que mantiene las conversaciones en una fase inicial y aleja un acuerdo inmediato.

Desde Surdulica confían en que el interés de otros clubes pueda incrementar la competencia por el futbolista y acercar las ofertas a las exigencias económicas de la entidad. A sus 23 años, todo apunta a que el defensa afrontará un nuevo desafío lejos de Serbia. La incógnita ahora es si ese salto llegará de la mano del Mallorca o de otro club dispuesto a satisfacer las demandas del Radnik.