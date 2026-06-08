Del interés del Nottingham Forest al Olympiakos: el largo camino de la salida de Maffeo del Mallorca

En la planta noble de Son Moix no deja de oírse una caja registradora. El traspaso por los tres millones de euros que ingresará el Mallorca por la venta de Maffeo al Olympiakos griego, una operación que se hará oficial en las próximas horas, encaja dentro de la planificación que está haciendo la dirección deportiva para afrontar el regreso inmediato a Primera División.

Ortells quiere sacar el máximo dinero posible de jugadores considerados transferibles, como es el caso del lateral derecho, para después afrontar las compras con el conocimiento total del estado de las arcas. Esta venta, avanzada por La Zona 10 de Fibwi Radio y Cope Mallorca, es por una cifra importante porque el defensa finalizaba contrato en 2027 y su devaluación tras el descenso es grande.

Además, Maffeo acumulaba ya dos mercados estivales con la intención de abandonar el club. La temporada anterior, de hecho, Ortells frenó su salida después de que las conversaciones con el Nottingham Forest no terminaran concretándose. La entidad inglesa llegó a ofrecer seis millones de euros por el zaguero y alcanzó un entendimiento con el jugador, pero el Mallorca consideró insuficiente esa cantidad y exigió al menos entre 10 y 12 millones, convencido de que su tasación era más elevada. Una vez descartada la operación con los ‘Tricky Trees’, el defensa pasó gran parte del mercado de fichajes pendiente de una posible marcha. Incluso ni se vistió en algún amistoso en la etapa de Arrasate.

Tampoco ayudaron los episodios vividos con la afición en Son Moix durante la penúltima jornada de la campaña 2024/25 ni los silbidos que recibió en el último Trofeu Ciutat de Palma. De hecho, no debutó en Liga hasta la cuarta fecha del campeonato, cuando el periodo de traspasos ya había finalizado. La situación acabó cerrándose con un vídeo difundido por el club en el que Maffeo pedía perdón y reiteraba su implicación con el equipo. Tras toda aquella polémica, recuperó rápidamente la titularidad por delante de Mateu Morey, aunque sus prestaciones, especialmente durante la etapa de Arrasate al frente del banquillo, han estado por debajo de las expectativas, salvo en momentos puntuales.

Maffeo estará bajo las órdenes de José Luis Mendilibar en uno de los 'grandes' de Grecia y que disputará la previa de la Champions League. El futbolista abandonará la isla después de haber llegado en el verano de 2022 cedido por el Stuttgart. Su rendimiento fue bueno y eso provocó que el club pagará 3,5 millones a los alemanes por su propiedad. No obstante, después bajó sustancialmente su nivel, aunque siempre fue titular. Ha disputado 159 partidos y ha anotado cinco goles como bermellón, aunque se marcha con el equipo en Segunda.