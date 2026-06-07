Muriqi acelera su salida del Mallorca tras el triunfo de Yıldırım en el Fenerbahçe

La etapa de Vedat Muriqi en el Mallorca entra en su recta final. La salida del delantero kosovar es cuestión de horas después de que Aziz Yıldırım se haya impuesto este domingo en las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe, un resultado que desbloquea definitivamente una de las operaciones más importantes del verano para el conjunto bermellón.

Según ha informado el periodista Ertan Süzgün, el acuerdo entre el director deportivo, Pablo Ortells, y el nuevo mandatario del club turco está completamente cerrado. El traspaso se cerrará por una cantidad cercana a los 15,5 millones de euros, aunque las arcas del Mallorca no recibirán íntegramente esa cifra.

Y es que, pese a que la entidad balear posee el 100% de los derechos federativos del atacante, la Lazio conserva un 45% de la plusvalía generada en una futura venta. Por ello, el ingreso final para el club de Son Moix rondará los 12 millones de euros.

El interés del Fenerbahçe no es nuevo. El propio Muriqi reconoció en una entrevista concedida a Fibwi Radio que el gigante turco ya intentó incorporarlo durante el pasado mercado invernal. Sin embargo, su espectacular temporada terminó por disparar definitivamente su cotización.

Con 23 goles en Liga, quedándose a solo dos tantos de Kylian Mbappé en la lucha por el 'Pichichi', el kosovar se convirtió en una de las grandes sensaciones del campeonato. Sus cifras no fueron suficientes para garantizar la permanencia del equipo dirigido por Martín Demichelis, pero sí para situarlo en el escaparate de los grandes clubes europeos.

Ahora, el cambio de poder en el Fenerbahçe ha terminado de despejar cualquier duda. A falta únicamente del anuncio oficial, Vedat Muriqi, que firmará hasta 2029 con su nuevo club, ya tiene los dos pies fuera de Son Moix.