El Mallorca prepara una revolución para regresar a Primera

El Mallorca no tiene tiempo que perder. El traumático descenso a Segunda División le obliga a diseñar un proyecto ambicioso de retorno inmediato a Primera División y eso pasa por fichar futbolistas diferenciales. Con la continuidad del técnico Matín Demichelis, a pesar de no haber evitado la pérdida de la categoría, la dirección deportiva ahora se centra en lo que tiene que salir y, sobre todo, en lo que tiene que entrar. El tema es que una cosa es consecuencia de la otra. En función de las marchas y la masa salarial que pueda liberar, en el primer borrador de Pablo Ortells aparece la contratación de un lateral derecho e izquierdo, un central zurdo, un pivote defensivo, un extremo y un delantero.

Es evidente que, en algunas casos, estas demarcaciones deberán reforzarse por partida doble, pero estas posiciones ya estaban sobre la mesa incluso antes de que se confirmara el desastre. Muriqi y Samu Costa, que son los futbolistas con más cartel, serán traspasados, al igual que Maffeo y Mojica, pero habrá más.

Está por ver cómo se gestiona la continuidad de Leo Román, al que su cotización tras su internacionalidad con la absoluta se ha disparado. Ortells es partidario que siga, pero en la planta noble creen que llegarán propuestas, al igual que para Virgili y Pablo Torre, entre otras.

No es lo mismo apostar por un proyecto con estos jugadores, que tienen ‘novias’ de Primera División, sobre todo en el caso del extremo catalán. El futuro de Omar Mascarell tampoco está definido. El club quiere que siga, pero el futbolista, molesto por el menosprecio al que fue sometido en el pasado mercado invernal antes de que recibiera una oferta del Atlético Mineiro de Brasil, no va a regalar nada. Demichelis considera importante que siga en Son Moix, al igual que otros jugadores como Valjent, Morlanes, Antonio Sánchez o Darder, que sí tienen contrato.

Son muchos asuntos por resolver antes de que se inicie la pretemporada en julio en una fecha todavía por determinar. Ortells, junto al propio Demichelis, que tiene voz y voto en la toma de decisiones, tienen la ventaja de que tendrán más dinero que el resto de rivales de la Liga Hypermotion ya que, más allá de las ventas, el club percibirá alrededor de 18,5 millones de euros por la ayuda al descenso. Eso todavía eleva más la responsabilidad y la obligación de acertar en las contrataciones para hacer un equipo nuevo y que, sin excusas de ningún tipo, aspire a recuperar en doce meses la Primera División.