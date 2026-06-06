El Mallorca distingue a Mariona Caldentey, Cata Coll y Patri Guijarro con el ‘Dimoni d’Honor’

El Real Mallorca rindió homenaje esta semana a las futbolistas mallorquinas Mariona Caldentey, Cata Coll y Patri Guijarro, a quienes distinguió con el galardón ‘Dimoni d’Honor’ en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su papel como referentes dentro y fuera de los terrenos de juego.

El acto tuvo lugar el pasado jueves en el Estadi Mallorca Son Moix, una vez finalizó el entrenamiento de la selección española femenina previo al encuentro de clasificación para el Mundial de 2027 ante Inglaterra. Las tres internacionales recibieron la distinción de manos del CEO corporativo del club, Alfonso Díaz, en presencia de sus compañeras de selección.

El reconocimiento llega en uno de los mejores momentos de las carreras de las tres futbolistas. Coll y Caldentey formaron parte de la selección española que conquistó el Mundial de 2023 y, junto a Guijarro, también levantaron la Liga de Naciones en 2024 y 2025. Además, las tres cuentan con un extenso palmarés a nivel de clubes, destacando las cuatro Ligas de Campeones conquistadas por cada una de ellas, además de numerosos títulos nacionales.

Las cuatro internacionales mallorquinas posan junto a Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca / RCDM

Protagonistas con la selección

El homenaje se produjo apenas un día antes de que las tres mallorquinas participaran en la contundente victoria de España ante Inglaterra (4-0) en Son Moix, un encuentro especialmente significativo para las jugadoras isleñas en una noche marcada por el protagonismo de las futbolistas isleñas.

El club también quiso destacar la presencia en la selección de otra futbolista mallorquina, Lucía Corrales, de 20 años, a la que se considera una de las grandes promesas del fútbol femenino español y un ejemplo más del talento que sigue produciendo el fútbol balear.

El ‘Dimoni d’Honor’ es una distinción creada por el Mallorca para reconocer a personalidades que han contribuido al prestigio y la proyección de la isla. El primer galardonado fue Rafa Nadal, que recibió el reconocimiento en noviembre de 2025 antes de un partido de Liga disputado en Son Moix.