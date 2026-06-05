La Wikipedia ya coloca a Muriqi como jugador del Fenerbahçe

Parece que hay alguien que tiene más prisa que el propio Fenerbahçe por cerrar el fichaje de Vedat Muriqi. La Wikipedia del delantero kosovar ya le sitúa como jugador del conjunto turco, pese a que la operación todavía no es oficial y sigue pendiente de varios factores. Para la popular enciclopedia online, sin embargo, el traspaso ya es una realidad.

Lo cierto es que las señales apuntan a una salida de Muriqi del Mallorca tras el descenso a Segunda División. Fuentes cercanas al jugador en Kosovo dan prácticamente por hecha su marcha, tal y como avanzó este diario, y el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu informó de que Aziz Yıldırım, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, ya tendría un acuerdo con el delantero.

Además, los asesores de Yıldırım viajaron este lunes a Mallorca para negociar con el club bermellón. El atacante ya se reunió con Pablo Ortells el pasado viernes y actualmente se encuentra en Turquía disfrutando de sus vacaciones.

Eso sí, todavía queda un paso importante antes de dar la operación por cerrada. El fichaje depende de que Yıldırım gane las elecciones del Fenerbahçe este fin de semana. Si no sale elegido presidente, la llegada de Muriqi podría complicarse seriamente. Un pequeño detalle que, al menos de momento, Wikipedia parece haber decidido pasar por alto.