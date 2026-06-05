El Mallorca traspasa a Cyle Larin al Southampton

Cyle Larin ya es historia en el Mallorca. El club bermellón ha anunciado el traspaso del delantero canadiense al Southampton inglés, equipo en el que ha militado cedido desde enero de 2026.

Desde el verano hasta el mercado de invierno, el atacante con pasaporte jamaicano había militado en el Feyenoord, donde nunca llegó a asentarse como titular ni a disponer de continuidad. De hecho, su estancia en el equipo de Robin van Persie fue para olvidar. Entre la Eredivisie y la Europa League tan solo disputó 402 minutos y marcó un gol.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el canadiense buscó un destino en el que pudiese tener continuidad y el Southampton, que este año ha militado en la Championship, la Segunda División inglesa, fue su destino.

En el equipo británico, Larin mejoró sus números, tanto en minutos de juego como en goles, y sobre todo en importancia dentro del equipo, que había firmado su cesión con una opción de compra por el canadiense.

El Southampton se clasificó para disputar la final por el ascenso a la Premier League y todo hacía indicar que haría efectiva la cláusula y firmaría a Larin, pero la Federación inglesa sancionó y expulsó a los Saints después de que se les descubriera espiando un entrenamiento del Middlesbrough, su rival en esa final por el ascenso.

Esa circunstancia hizo temer que se echaran atrás en su interés, pero finalmente han decidido fichar en propiedad a Cyle Larin, aunque por una cantidad inferior a los cuatro millones de euros que se habían estipulado como opción de compra y más cercana a los 3 millones.

Con su salida, el Mallorca dejará de ingresar el dinero que la FIFA dará a los clubes por la persencia de sus jugadores en el Mundial. Será un mínimo de 250.000 euros en el caso de Larin, que jugará el campeonato con Canadá.