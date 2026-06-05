El Mallorca y el candidato del Fenerbahçe llegan a un acuerdo por Muriqi

El Mallorca y el candidato a la presidencia del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, han llegado a un acuerdo por el traspado de Vedat Muriqi. Este diario ya avanzó que fuentes cercanas al jugador en Kosovo daban por hecha su salida y el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu ha informado este viernes de que el pacto por el traspaso ya se ha cerrado.

El acuerdo con el 'Pirata' también está hecho. El delantero firmará hasta 2029, siempre y cuando Yildirim gane las elecciones que se celebran este fin de semana en el club turco. De lo contrario, la operación podría romperse. En un principio, el Mallorca pidió 18 millones, aunque el pasado viernes Muriqi se reunió con Pablo Ortells para solicitar una rebaja en el precio.

Además, los asesores del aspirante a la presidencia del Fenerbahçe viajaron este lunes a la isla para negociar con la dirección deportiva las cifras del fichaje, aunque estas no han trascendido.

Con la operación ya cerrada, solo queda esperar a que Aziz Yildirim salga elegido como presidente este fin de semana, aunque su rival también está pujando fuerte. Hakan Safi, el otro candidato, tiene un acuerdo con Luis Suárez, el delantero del Sporting de Portugal, y está cerca de llegar a otro con nada más y nada menos que Robert Lewandowski, el ya exariete del Barcelona.

Un interés que viene de antes

Muriqi ya contó en Fibwi Radio que el Fenerbahçe había intentado llevárselo en el mercado de invierno. Sus 23 goles en Liga, quedándose a tan solo dos del 'pichichi', Kylian Mbappé, no fueron suficientes para que los de Demichelis consiguieran la permanencia, pero sí que le han servido para convertirse en uno de los grandes nombres del mercado. Sin embargo, todo indica que su futuro se decidirá más pronto que tarde. Aunque si Yildirim no gana las elecciones, los planes podrían modificarse. De hecho, el Galatasaray también se interesó en 'El Pirata', pero el futbolista rechazó la oferta.

Un aspecto a tener en cuenta en la negociación es que el club balear posee el 100% de los derechos del kosovar, pero la Lazio mantiene tiene un 45% sobre la plusvalía que pueda obtener el Mallorca. Es decir, si Muriqi es vendido por 18 millones, la entidad bermellona recuperaría los ocho que pagó y se quedaría con el 55 % restante, que en total sumarían 13,5 millones.