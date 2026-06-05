Leo Román dispara su cotización tras debutar con España

El debut de Leo Román con la selección española llega en un momento especialmente delicado para el Mallorca. Más allá del reconocimiento deportivo que supone estrenarse con la absoluta, la internacionalidad incrementa todavía más su valor de mercado. Pero la situación adquiere una dimensión diferente ante el descenso del conjunto bermellón a Segunda División.

A pesar de haber renovado el pasado verano y de que el club apostase por él por delante de Dominik Greif, el arquero ibicenco ha firmado una campaña con altibajos. Sus grandes actuaciones en algunos partidos han vuelto a demostrar el potencial que tiene y que ya dejó patente en la temporada 2024/25, aunque la irregularidad también ha marcado algunos tramos del curso.

Sin embargo, su cartel continúa intacto. Con 25 años, experiencia en Primera División y ahora el aval de haber vestido la camiseta de España, Leo Román sigue siendo visto en el mercado como un guardameta con margen de crecimiento y nivel para competir en la máxima categoría.

En este sentido. las palabras de Luis de la Fuente en los meses anteriores a su debut, calificándole como un "grandísimo portero de futuro" aumentan también su cotización. Por ello, el descenso podría abrir la puerta a una salida este verano.

Su nombre ha aparecido en los últimos meses vinculado al Atlético de Madrid en varios medios nacionales. Tampoco sería la primera vez que despierta interés fuera de las islas. En 2024, después de completar una notable cesión en el Oviedo, el Genoa ya valoró su incorporación, pero no llegó a concretarse.

La llamada de España no hace más que reforzar su posición en el mercado. Para el Mallorca, la internacionalidad del guardameta supone una revalorización de uno de sus activos más importantes, aunque el descenso reduce de forma considerable su capacidad negociadora. Con el club obligado a adaptarse a la nueva realidad de Segunda División, retener a un futbolista con proyección internacional será una tarea complicada. Leo Román se perfila así como uno de los nombres propios del verano en Son Moix y como un candidato evidente a protagonizar una de las operaciones de salida más relevantes de la plantilla.