Pablo Ortells, sobre si se planteó dimitir: "Se te pasan muchas cosas por la cabeza"

Corren tiempos difíciles para el Mallorca tras su descenso a LaLiga Hypermotion. Su director de fútbol, Pablo Ortells (Castellón, 1980), analiza en una entrevista con EFE los motivos que han llevado a esta situación y su situación dentro de la entidad, de la que no descartó salir en los peores momentos: "Se te pasan muchas cosas por la cabeza".

- Son días duros para la entidad, los aficionados y para la figura del director deportivo.

-Sí, después de un descenso, un resultado deportivo negativo, nos sentimos igual que el mallorquinismo. Esto no para, el fútbol sigue y no espera a nadie, llevamos tiempo trabajando en el futuro, en seguir aprendiendo para volver a la Primera División.

En este negocio sabemos que estamos expuestos a los resultados. Muchas veces salen o no salen, pero siempre hay un trabajo detrás con la mejor intención y dedicación posible. Agradezco a la propiedad la confianza desde el primer día, tenemos unos propietarios que confían en los proyectos a medio y largo plazo. El club sigue creciendo a pesar del descenso, tiene unas bases sólidas para regresar lo antes posible.

- ¿A usted se le ha pasado por la cabeza la idea de dimitir?

- Son momentos de disgusto, de decepción, de pasarlo mal por toda la gente que trabaja en el club como por los aficionados. Se te pasan 27.000 cosas por la cabeza, piensas en todos los momentos complicados y difíciles. A medida que pasan los días hablas con los compañeros, analizas, hablas con los propietarios y vas dándole la vuelta a la situación fastidiada, cogiendo esa ilusión y ganas de darle la vuelta, de volver a trabajar, esforzarte y mejorar. Con el paso del tiempo, tenemos más ganas, la renovación del míster (Martín Demichelis) es un punto de partida para construir lo que es el futuro.

- ¿Habría entendido si la propiedad hubiese prescindido de sus servicios?

- Siempre he tenido la confianza de la gente, entiendo cualquier situación, tengo una relación muy buena con el presidente y lo hablamos. Sé que estas cosas pueden pasar, que te quiten la confianza o lo mantengan. Ahora los propietarios demuestran que entienden el deporte, que situaciones así se pueden dar y que en el medio-largo plazo se han hecho cosas bien, mirando de cara al futuro.

- ¿Cree que se pudo gestionar mejor la situación de Dani Rodríguez?

- Mirando todas las cosas a toro pasado puedes pensar que podrías haber hecho esto o lo otro. Fue una situación extraordinaria, no es habitual, se trató de solucionar de la mejor manera posible y fue una cosa más; no hemos descendido por eso.

- ¿Qué ha fallado para que una plantilla que usted consideraba suficiente para salvarse no lo haya hecho?

- Siempre he confiado en la plantilla, a lo largo de una temporada suceden muchas cosas en el día a día. Yo asumo la máxima responsabilidad, pero entiendo que no es sólo un factor, sea de mercado, jugadores, director deportivo o entrenador. Cuando pasa es porque pasan muchos factores que hay que evitar de cara al futuro y sirven como aprendizaje.

- ¿Por qué se renueva a Martín Demichelis?

- A Martín en este poco tiempo le hemos visto fundamentos de gran entrenador, pienso que tiene personalidad para liderar el proyecto. A nivel futbolístico se vio un cambio en el equipo, pienso que con tiempo, margen y sin la urgencia de llegar rápido y a competir desde el primer día, creará una identidad dentro del equipo que nos pueden llevar al éxito de volver a Primera División.

- El argentino habló de la palabra reconstrucción al acabar la temporada. ¿Cómo va a ser esa reconstrucción en la plantilla?

- Siempre hay cambios de jugadores con un descenso, habrá jugadores que querrán estar, otros que preferirán salir. Muchos tienen experiencia en Primera, pero el que se quede lo hará comprometido, el que esté defenderá los colores del Mallorca y dentro de esa reconstrucción habrá de todo.

Pablo Ortells / CATI CLADERA / EFE

- ¿Los jugadores reducen su sueldo a la mitad por el descenso?

- Los clubes que no llevan muchos años en Primera y pueden tener un tropiezo estipulan diferentes tipos salariales, dependiendo de la categoría porque el club recibe diferentes ingresos. Es relativamente normal tener eso en los contratos, los jugadores son personas y han sufrido el descenso igual que todos, pero puede ser un momento de iniciar una nueva etapa, con ilusión, ganas y energía, y eso es lo que tenemos que generar, nosotros primero, para que luego se sume el aficionado, porque le vamos a necesitar.

- ¿Le ha pedido Vedat Muriqi salir del Mallorca?

- Lo que pidan los jugadores son situaciones que nunca comento, entiendo que ha hecho una campaña muy buena, todos sabemos lo que supuso desde que llegó y en el futuro veremos. Ha hecho muy buena campaña, y si sale o no sale se verá en su momento.

- ¿Hay jugadores con cláusulas que faciliten su salida tras el descenso?

- El club recibe menos ingresos y los contratos están adaptados para el escenario, hay diferentes cláusulas en las que pueden salir traspasados o cedidos, las cláusulas van en relación a lo que puedan ganar.

- ¿Qué tipo de plantilla tiene en mente para la próxima temporada?

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- Tiene que haber de todo. Gente que lleve tiempo en el club, otros más veteranos y expertos, algunos que pensemos que están por encima de la categoría, otra gente que la entienda muy bien y ayude a entender el día a día. Cuantos más recursos le demos al entrenador, mejor. Queremos gente que tenga ganas de venir, con ilusión, que vengan a esforzarse, sean buenos compañeros. Necesitamos tener gente y crear esa sinergia positiva con energía para hacer crecer el club