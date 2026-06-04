Leo Román, el undécimo jugador del Mallorca convocado con España

Leo Román puede vivir este jueves un día histórico. El portero del Real Mallorca ha sido convocado por Luis de la Fuente como parte del grupo de apoyo de la selección española en la preparación del Mundial y figura entre los futbolistas citados para el amistoso de esta noche ante Irak, en Riazor. Si finalmente dispone de minutos, el guardameta ibicenco se convertirá en el undécimo jugador en vestir la camiseta de la selección española absoluta siendo futbolista bermellón.

El caso de Leo Román tiene un valor especial para el club. El portero, nacido en Ibiza en el año 2000, se ha consolidado en el Mallorca y el verano pasado renovó su contrato hasta 2030. Su presencia en la dinámica de la absoluta confirma su crecimiento y la puesta del club.

Luis García, Álvaro, Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino, Dani García, Nadal, Luque, Güiza y Fernando Navarro. / D.M.

Hasta ahora, diez futbolistas del Mallorca habían llegado a jugar con España. El primero fue Luis García, que debutó el 27 de enero de 1988 en un amistoso ante la República Democrática Alemana. Después llegaron Álvaro Cervera, Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino Elena, Dani García, Miquel Àngel Nadal, Albert Luque, Dani Güiza y Fernando Navarro.

Nadal, el único mallorquín

De todos ellos, solo Miquel Àngel Nadal era mallorquín, aunque su debut con la selección se produjo cuando pertenecía al Barcelona. El manacorí volvió a jugar con España ya como futbolista del Mallorca y alargó una trayectoria internacional que incluyó tres Eurocopas y tres Mundiales.

La época dorada del Mallorca tuvo un peso notable en esa relación con la Roja. En 1998 debutaron con España Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino Elena y Dani García, reflejo del impacto del equipo en los mejores años de su historia. Más tarde, Albert Luque fue al Mundial de Corea y Japón 2002 y años después lo hicieron Fernando Navarro y Dani Güiza, que fueron campeones de Europa con España en 2008.

Dieciocho años después, Leo Román abre un nuevo capítulo. Su convocatoria ya le sitúa en una lista muy reducida dentro de la historia del Mallorca. Su debut, si se produce esta noche ante Irak, elevaría aún más el valor simbólico de una llamada que reconoce su presente y su proyección en una temporada en la que, curiosamente, el conjunto bermellón ha descendido a Segunda División.