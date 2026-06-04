Leo Román debuta con España: el undécimo jugador del Mallorca que es internacional

Leo Román ya forma parte del selecto grupo de jugadores que visitiendo la camiseta del Mallorca han sido internacionales con España. El seleccionador Luis de la Fuente, que lo había citado como parte del grupo de apoyo de la selección española en la preparación del Mundial, ha saltado al campo en el amistoso de esta noche ante Irak, que se celebra en Riazor. El guardameta ibicenco se ha convertido en el undécimo jugador en vestir la camiseta de la selección española absoluta siendo futbolista bermellón.

Leo Román ha salido al campo en el minuto 73 del partido, sustituyendo a Joan García, portero del Barça. Su primera acción como internacional ha sido para tocar con el pie un balón cedido por un defensa del equipo español. Es el quinto jugador nacido en Baleares que debuta con la selección. Antes lo hicieron Miquel Àngel Nadal, Paco Higuera, Albert Riera y Marco Asensio.

El caso de Leo Román tiene un valor especial para el club. El portero, nacido en Ibiza en el año 2000, se ha consolidado en el Mallorca y el verano pasado renovó su contrato hasta 2030. Su presencia en la dinámica de la absoluta confirma su crecimiento y la apuesta del club. Y su debut le dispara en cuanto a cotización y le sitúa de lleno en el mercado tras el descenso del Mallorca.

Luis García, Álvaro, Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino, Dani García, Nadal, Luque, Güiza y Fernando Navarro. / D.M.

Hasta ahora, diez futbolistas del Mallorca habían llegado a jugar con España. El primero fue Luis García, que debutó el 27 de enero de 1988 en un amistoso ante la República Democrática Alemana. Después llegaron Álvaro Cervera, Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino Elena, Dani García, Miquel Àngel Nadal, Albert Luque, Dani Güiza y Fernando Navarro.

Nadal, el único mallorquín

De todos ellos, solo Miquel Àngel Nadal era mallorquín, aunque su debut con la selección se produjo cuando pertenecía al Barcelona. El manacorí volvió a jugar con España ya como futbolista del Mallorca y alargó una trayectoria internacional que incluyó tres Eurocopas y tres Mundiales.

La época dorada del Mallorca tuvo un peso notable en esa relación con la Roja. En 1998 debutaron con España Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino Elena y Dani García, reflejo del impacto del equipo en los mejores años de su historia. Más tarde, Albert Luque fue al Mundial de Corea y Japón 2002 y años después lo hicieron Fernando Navarro y Dani Güiza, que fueron campeones de Europa con España en 2008.

Dieciocho años después, Leo Román abre un nuevo capítulo. Su convocatoria y debut ya le sitúa en una lista muy reducida dentro de la historia del Mallorca. Su presencia en la Roja eleva aún más el valor simbólico de una llamada que reconoce su presente y su proyección en una temporada en la que, curiosamente, el conjunto bermellón ha descendido a Segunda División.