Pablo Maffeo despierta el interés del Olympiacos

Se prevé un mercado largo y muy importante en Son Moix tras el descenso del Mallorca a Segunda División. Ya son varios los nombres que han sonado para salir, entre ellos los de Vedat Muriqi, Samu Costa o Jan Virgili. Otro de los que puede estar ante sus últimos días o semanas en la isla es Pablo Maffeo, que ha despertado el interés del Olympiacos, según apuntan varios medios desde Grecia.

El lateral de Sant Joan Despí ya había sido vinculado con el Valencia meses antes de que terminase la temporada y ahora es el club de El Pireo el que aparece para hacerse con los servicios del catalán. Maffeo lleva dos veranos consecutivos queriendo marcharse. El curso pasado, de hecho, la directiva no le dejó salir después de que las negociaciones con el Nottingham Forest no llegasen a buen puerto. El club inglés ofreció seis millones por el futbolista bermellón, con el cual incluso llegó a un acuerdo. Sin embargo, el Mallorca reclamó como mínimo una cifra de entre 10 y 12 millones por él, entendiendo que su valor de mercado era superior.

Tras frustrarse su fichaje por los ‘Tricky Trees’, el defensa estuvo durante todo el mercado pendiente de una posible salida y llegó a ser apartado en algún entrenamiento por Jagoba Arrasate. Su enfrentamiento con la grada de Son Moix en la penúltima jornada de la temporada 2024/25 y la pitada que recibió en el último Trofeu Ciutat de Palma no ayudaron. De hecho, no disputó ningún minuto en Liga hasta la cuarta jornada, con la ventana de fichajes ya cerrada. Todo se terminó con Maffeo saliendo en un vídeo que difundió el club pidiendo disculpas y recalcando su compromiso. Después de aquel culebrón, tardó bien poco en ganarle al puesto a Mateu Morey.

Esta vez, con la pérdida de poder negociador que supone el descenso a Segunda y con su contrato terminando en 2027, será más complicado que el Mallorca pueda obtener una buena cifra si el futbolista termina marchándose.

Otro aspecto a tener en cuenta también será el rendimiento que ha mostrado el jugador en esta última temporada, el peor seguramente desde que recaló en la isla. Con Demichelis tuvo una ligera mejora, pero su nivel ha bajado notablemente respecto al que mostró en años anteriores. No obstante, son muchos los clubes y las ligas que están pendientes de su situación.

En este contexto, cabe recordar lo que dijo del lateral tras la derrota en el Ciutat de València ante el Levante cuando conversaba con un aficionado: «Yo tengo contrato aquí y si me toca quedarme me quedaré. Si yo me tengo que quedar y subir, me dejaré todo para subir». Unas palabras que se produjeron en un momento de tensión y que no aseguran que Maffeo vaya a quedarse o marcharse. Lo que es seguro, es que este verano tendrá muchas opciones para elegir.