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Martín Demichelis será uno de los comentaristas del Mundial en DAZN

El entrenador de Real Mallorca participará en las retransmisiones y contenidos del torneo, en un equipo en el que también está el mallorquín José Sanchis

Martín Demichelis da instrucciones durante el partido contra el Girona en Montilivi.

Martín Demichelis da instrucciones durante el partido contra el Girona en Montilivi. / David Borrat | EFE

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Sergi Fullana

Martín Demichelis será comentarista en DAZN del Mundial que comienza dentro de ocho días en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador de Real Mallorca formará parte del equipo que integran varios exfutbolistas para participar en las retransmisiones y contenidos del torneo, según ha anunciado la plataforma este miércoles en un comunicado.

Junto al técnico argentino, habrá figuras como Ivan Rakitic, Claude Makélélé, Rafinha Alcántara, Paulo Futre y Moha El Yaagoubi, que aportarán "una perspectiva global gracias a sus trayectorias en algunas de las principales ligas y selecciones del mundo".

DAZN ofrecerá previas, análisis, programas especiales, conexiones en directo, resúmenes y reacciones que "formarán parte de una propuesta que acompañará a los aficionados desde primera hora del día hasta el final de cada jornada".

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Para realizar esta cobertura, la plataforma con algunos de los nombres más conocidos de la narración y el análisis deportivo en España, entre ellos Miguel Ángel Román, Sandra Díaz, Pablo Pinto, Axel Torres, Nacho González, Miguel Quintana, Alberto Edjogo, Sergio Quirante, Toni Padilla y el periodista mallorquín José Sanchis. También estarán los ganadores del Mundial 2010 con la Selección española, Pepe Reina y Javi Martínez.

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