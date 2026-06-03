Martín Demichelis será uno de los comentaristas del Mundial en DAZN

Martín Demichelis será comentarista en DAZN del Mundial que comienza dentro de ocho días en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador de Real Mallorca formará parte del equipo que integran varios exfutbolistas para participar en las retransmisiones y contenidos del torneo, según ha anunciado la plataforma este miércoles en un comunicado.

Junto al técnico argentino, habrá figuras como Ivan Rakitic, Claude Makélélé, Rafinha Alcántara, Paulo Futre y Moha El Yaagoubi, que aportarán "una perspectiva global gracias a sus trayectorias en algunas de las principales ligas y selecciones del mundo".

DAZN ofrecerá previas, análisis, programas especiales, conexiones en directo, resúmenes y reacciones que "formarán parte de una propuesta que acompañará a los aficionados desde primera hora del día hasta el final de cada jornada".

Para realizar esta cobertura, la plataforma con algunos de los nombres más conocidos de la narración y el análisis deportivo en España, entre ellos Miguel Ángel Román, Sandra Díaz, Pablo Pinto, Axel Torres, Nacho González, Miguel Quintana, Alberto Edjogo, Sergio Quirante, Toni Padilla y el periodista mallorquín José Sanchis. También estarán los ganadores del Mundial 2010 con la Selección española, Pepe Reina y Javi Martínez.