Opinión | El Mallorca necesita más vender a Muriqi que Muriqi salir del Mallorca

El Mallorca no está para culebrones. Suficiente drama es haber perdido la Primera División como para ahora perder el tiempo en temas que no tienen una solución ilusionante. De hecho, lo mejor es que los asuntos traumáticos se resuelvan lo antes posible. Esto no debe confundirse con que el club no deba defender sus intereses económicos al máximo y hasta el final, pero hace tiempo que los romanticismos tienen poca cabida en el fútbol.

Muriqi es una auténtica leyenda, eso es indiscutible a pesar del lamentable descenso de este curso, pero es un profesional de este deporte, como la copa de un pino, por cierto. Y es evidente que saldrá de Son Moix porque le conviene a él y a sus agentes, sobre todo después de haber hecho la temporada de su vida con 22 goles. Pero no hay que ser ingenuos, el que necesita más su salida es el propio Mallorca, que necesita saber cuál será su liquidez a la hora de diseñar el proyecto que debe devolverle en menos de doce meses a Primera División.

No le podía pagar su salario, ni de coña, y el delantero no jugará en la Liga Hypermotion de ninguna manera, por lo que es obligado hacerse a la idea de que su gol ante el Oviedo fue el último con esta camiseta. Y lo mismo que sucede con Muriqi pasará con Samu Costa, otro que tiene mucho cartel.

Me sorprende que clubes de la Premier League, a los que les sale el dinero por las orejas, no aprieten a la hora de fichar al kosovar, pero es evidente que mantiene su prestigio en Turquía, un país que conoce a la perfección. Fichar por un ‘grande’ del país otomano podría ser un buen broche a sus últimos años en la elite del fútbol internacional, pero me da la impresión que todavía está para algo mejor a nivel deportivo.

Lo que está claro es que la dirección deportiva de Pablo Ortells, con el técnico Martín Demichelis como un miembro más de su grupo de trabajo, no tendrá ninguna excusa para conformar un bloque con cara y ojos que busque el ascenso. Algo se ha roto en Son Moix y el propietario Andy Kohlberg les premia con la posibilidad de enmendar este fracaso en un año. Y lo triste es que será sin Muriqi.