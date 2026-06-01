Muriqi, pendiente a las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe para salir del Mallorca

Todo indica que el futuro de Vedat Muriqi está lejos de Mallorca tras el descenso a Segunda División. Fuentes cercanas al jugador en Kosovo dan por hecha su salida, tal y como avanzó este diario, y el candidato a la presidencia del Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, ya tiene un acuerdo con el delantero, según informó el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu.

De hecho, los asesores del aspirante a la presidencia del club turco han viajado este lunes a la isla para negociar las cifras del traspaso con la entidad bermellona, que pide 18 millones de euros. El kosovar ya se reunió con Pablo Ortells el viernes y se encuentra ahora precisamente en Turquía pasando sus vacaciones. Aunque tampoco cabe olvidarse de que la operación depende de que Yildirim, quien ya fue presidente del club entre 1998 y 2018, salga vencedor en las elecciones que se celebran este fin de semana en el Fenerbahçe. De lo contrario, la operación podría romperse.

Muriqi es una de sus promesas, junto a otros jugadores como Serhou Guirassy, del Borrusia Dortmund, con el que también ha llegado a un acuerdo. No obstante, el otro candidato, Hakan Safi, también está pujando fuerte para salir victorioso. Según indica Yağız Sabuncuoğlu, su equipo se ha reunido con el representante de nada más y menos que Robert Lewandowski, el ya exdelantero del Barcelona. Además, cabe mencionar también que Safi estuvo presente en la final de la Champions League entre PSG y Arsenal celebrada el pasado sábado junto a Paolo Maldini.

Un interés que viene de antes

Muriqi ya contó en Fibwi Radio que el Fenerbahçe había intentado llevárselo en el mercado de invierno. Sus 23 goles en Liga, quedándose a tan solo dos del 'pichichi', Kylian Mbappé, no fueron suficientes para que los de Demichelis consiguieran la permanencia, pero sí que le han servido para convertirse en uno de los grandes nombres del mercado. Sin embargo, todo indica que su futuro se decidirá más pronto que tarde. Aunque si Yildirim no gana las elecciones, los planes podrían modificarse. De hecho, el Galatasaray también se interesó en 'El Pirata', pero el futbolista rechazó la oferta.

Un aspecto a tener en cuenta en la negociación es que el club balear posee el 100% de los derechos del kosovar, pero la Lazio mantiene tiene un 45% sobre la plusvalía que pueda obtener el Mallorca. Es decir, si Muriqi es vendido por 18 millones, la entidad bermellona recuperaría los ocho que pagó y se quedaría con el 55 % restante, que en total sumarían 13,5 millones.