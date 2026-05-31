Dominik Greif explica su salida del Mallorca: "Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente"

La salida de Dominik Greif fue uno de los grandes 'culebrones' del mercado de fichajes de 2025 en el Mallorca. Pablo Ortells decidió apostar por renovar a Leo Román antes que al guardameta eslovaco, que fue el elegido por Jagoba Arrasate. El portero de Bratislava, que fue clave para llegar a la final de la Copa del Rey de La Cartuja y del décimo puesto en Liga en 2025, fichó en agosto por el Olympique Lyonnais después de cuatro años como bermellón. Atiende a Diario de Mallorca y confiesa cómo vivió la situación.

Pregunta: ¿Le dolió que no lo renovaran y sí a Leo Román?

Respuesta: Me dolió porque pensaba que estaba haciendo bien mi trabajo y no pedía nada imposible. Quizás soy un poco egoísta, pero siempre me quedará la sensación de que conmigo como portero titular el equipo llegó a la final de la Copa del Rey y en la Liga tuvo la posibilidad de luchar por jugar en Europa. Al final es sencillo: conmigo no pudieron llegar a un acuerdo y con Leo sí, así que renovó Leo y está bien.

¿Cuántas veces le ofrecieron continuar en el Mallorca?

Dos o tres veces durante mi última temporada.

¿Por qué decidió rechazarlas?

Sentía que merecía algo un poco mejor. Pero al mismo tiempo pensaba que las diferencias entre nuestras posturas no eran tan grandes y que el compromiso y el acuerdo eran posibles. Que el club al final lo viera de otra manera forma parte de este negocio y puede pasar. Al final, cada uno quiere lo mejor primero para su parte. Pero como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente.

¿Qué sensación le quedó después de las conversaciones con Ortells sobre su futuro?

Pablo vino a Eslovaquia durante el Europeo sub-21 para reunirse conmigo y con mi entorno. Sentía que era un portero que él quería y eso lo valoré mucho. No acepté aquella propuesta porque no la veía suficiente, pero nos estábamos acercando y esperaba una última oferta donde las dos partes hicieran un compromiso y llegáramos a un acuerdo. Sin embargo, la comunicación se apagó y pocos días después Leo renovó. Estoy agradecido con Pablo por confiar en mí y por llevarme del Slovan de Bratislava al Mallorca. A pesar de todos los problemas que tuve, creo que no me ve como un mal fichaje y le deseo solo lo mejor.

¿Se sintió poco valorado en la isla?

En el aspecto económico, no es ningún secreto que mi contrato fue bastante bajo. Dentro del club, creo que me han valorado como persona y como profesional. Siempre tuve solo buenas interacciones con la gente y los aficionados en las calles de Palma, aunque sí sentí que hay personas o grupos que no han valorado suficiente mi rendimiento y prefirieron a Leo. Lo puedo entender y aceptar, nunca puedes gustar a todos.

¿Con usted cree que el Mallorca se hubiera salvado?

No lo sé. Nuestros caminos se separaron y creo que no tiene sentido especular sobre algo así.