Dominik Greif, sobre el descenso del Mallorca: "Nunca pensé que podía pasar algo así"

Dominik Greif siguió desde Francia el derrumbe del Mallorca. El portero eslovaco fue una pieza clave en el equipo que en 2024 alcanzó la final de la Copa del Rey de La Cartuja. Y, el año siguiente, fue el guardameta titular de los bermellones en Liga, que pelearon por entrar en Europa. Reconoce que nunca imaginó un desenlace así esta temporada. En una entrevista concedida a Diario de Mallorca un año después de que fuera vendido al Olympique Lyonnais admite que las sensaciones no eran buenas desde hacía tiempo. Aun así, asegura que nunca pensó que el club acabaría perdiendo la categoría.

Pregunta: ¿Cómo le va en el Lyon?

Respuesta: Estoy muy feliz y contento. Encontré un lugar increíble para vivir y para jugar al fútbol.

¿Ha cambiado mucho su vida esta temporada?

Claro que la vida en un lugar como Mallorca es diferente a Lyon. Pero la vida profesional es muy parecida. Solo noto más atención a los resultados y al rendimiento.

¿Qué diferencias hay entre el Lyon y el Mallorca?

El Olympique Lyonnais es uno de los clubes más grandes de Francia. Por eso se nota que el interés por sus resultados y sus partidos es en todo el país. Es difícil comparar. En algunas cosas de condiciones para los jugadores el Mallorca no puede competir con el Lyon, pero eso depende de las posibilidades que tienen los clubes. Creo que el Mallorca trabaja al máximo con las posibilidades que tiene.

Y usted jugará el playoff para clasificarse a la Champions.

Sí. Parece que salió de la mejor manera posible para mí y a ver si podemos jugar bien en las previas de la Champions.

¿Le ha dolido el descenso del Mallorca?

Claro que es doloroso y me da pena. Intenté seguir los partidos del equipo siempre que podía. Con algunas personas tenía una relación cercana y no quería que esto pasara a nadie. Es un momento muy difícil y triste para todos. Espero que el Mallorca vuelva cuanto antes a Primera.

¿Se veía venir la pérdida de categoría?

Es verdad que ya desde la segunda parte de la temporada pasada no tenía buenas sensaciones. Pero nunca pensé que podía pasar algo así. El equipo que luchó por Europa prácticamente siguió igual. Incluso antes de la última jornada seguía siendo optimista y no quería creer que esto pudiera pasar.

Muchos jugadores del Mallorca salieron públicamente a decir que era necesario un cambio de entrenador. ¿Cómo fue su experiencia con Jagoba?

Lógicamente yo solo puedo decir cosas buenas del míster. Es un entrenador que, después de tres años sin jugar, me dio confianza. Le estoy muy agradecido por eso porque seguramente cambió la trayectoria de mi carrera. Creo que no le decepcioné y me dolió ver que mucha gente lo señalaba como el principal motivo de que al equipo no le fuera bien.

¿Cómo vio la pretemporada del equipo?

Para mí fue un periodo un poquito complicado porque pasé de pensar en renovar mi contrato en el Mallorca a tener que buscar una salida. Sabía que necesitaba salir. Cuando llegó la posibilidad de ir al Olympique Lyonnais, estaba muy ilusionado y agradecido de que un club así tuviera interés en mí.

¿Era peor la plantilla este curso que las que tuvo en sus anteriores temporadas en Primera?

No lo creo. Como dije, no hubo muchas salidas. A veces pasa que algunos jugadores se lesionan, a otros quizá no les sale la temporada como quieren, y entonces un equipo con una plantilla corta lo tiene difícil.

¿Y qué ambiente se respiraba durante la pretemporada?

El ambiente era bueno y para mí todo parecía estar bien. Como digo, nada hacía pensar que la temporada iba a terminar así.

¿Se esperaba el comunicado de Dani Rodríguez? ¿Qué le pareció?

Conozco a Dani como un jugador que siempre da todo en cada entrenamiento. Es una pena que se haya ido del club con un mal sabor de boca. Hablar públicamente de algunas cosas normalmente no termina bien.

¿Sintieron el respaldo del club después de lo que pasó en la Supercopa de Arabia?

Nos mostraron su apoyo. Entiendo que para una entidad como el Mallorca es difícil criticar abiertamente a la federación.

Su mujer fue una de las afectadas.

No solo se trató de mi esposa y de algunas personas más. Todo el grupo de “nuestra gente”- en referencia a familiares y aficionados desplazados- fue acosado. Todos sabemos por qué la Supercopa se juega donde se juega. Y las entiendo también. Lo que no puedo entender y me parece inaceptable es que, de los tantos millones que la federación recibe por vender su producto a un país del que todos sabemos que funciona de manera diferente, no sea capaz de proporcionar unas cuantas personas que garanticen la seguridad de sus aficionados españoles. Si no es capaz de hacerlo, entonces que diga claramente de antemano que no recomienda a los españoles viajar para seguir el fútbol español porque no es capaz de garantizar que la experiencia sea como estamos acostumbrados en nuestros estadios.

A partir de entonces, ¿dejó de haber una comunicación fluida con la directiva?

Durante mi etapa en Mallorca no tuve ninguna comunicación especial con la directiva. No era uno de los capitanes, así que desde mi punto de vista no había motivo para ello. Intentaba trabajar en silencio y hacer mi trabajo.