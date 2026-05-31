Dominik Greif compara a Endrick con Hulk: "Es increíble la cantidad de músculo que tiene"

Dominik Greif, que fue traspasado del Mallorca al Olympique Lyonnais en verano de 2025, ha coincidido esta temporada con Endrick, uno de los mayores talentos del fútbol mundial. En esta entrevista a Diario de Mallorca, que explica su salida del club bermellón y admite que no se podía creer el descenso, reconoce que el futbolista del Real Madrid lo tiene todo para triunfar.

Endrick en el Lyon

El eslovaco define al futbolista sudamericano, que está convocado para disputar el Mundial con Brasil, como "un chaval muy cariñoso" y asegura que su cesión en el Lyon fue positivo para ambas partes: "Lyon le ayudó a él y él ayudó al Lyon".

Desea que tanto la faceta profesional como la personal sea feliz: "Espero que le vaya bien, que tenga salud y que forme una familia preciosa con su mujer, ya que sabemos que están esperando un bebé".

Parecido con Hulk

Preguntado sobre a qué jugador le recuerda, Greif lo compara con otro atacante brasileño: "Se parece un poco a Hulk. Es increíble la cantidad de músculo que tiene, lo fuerte, sólido y rápido que es".

Además, el portero del Lyon también reconoce que Endrick se adaptó al estilo del equipo y que trabajó "muy duro". El brasileño está llamado a marcar una época en el Real Madrid.