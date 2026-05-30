Fútbol | RCD Mallorca
Cyle Larin, convocado para el Mundial con Canadá
El delantero de Ontaro es el tercer jugador del Mallorca convocado para la Copa del Mundo por su selección, junto a Samu Costa y Mojica
El Mallorca tendrá tres jugadores en el Mundial de este verano. Junto a Samu Costa (Portugal) y Johan Mojica (Colombia), ahora se une Cyle Larin, que ha sido convocado por Canadá para el torneo que el propio país albergará junto a Estados Unidos y México. De hecho, la selección del delantero bermellón jugará sus tres partidos de fase de grupos en su territorio. Bosnia, Qatar y Suiza son las rivales del conjunto norteamericano.
De esta manera, el club balear se asegura un ingreso cercano a los 250.000 euros con Larin. La FIFA le paga a los clubes 11.000 dólares diarios por cada jugador desde dos semanas antes del debut, tal y como establece la normativa, hasta el día de su eliminación.
Gracias a la convocatoria del delantero de Ontaro y también de Samu Costa y Mojica, el Mallorca recibirá como mínimo unos 750.000 euros, aproximadamente. Cabe recordar también que la cesión del ariete en el Southampton, donde ha marcado ocho goles en media temporada, finaliza el 30 de junio. El equipo inglés habría estado obligado a comprar a Larin por cuatro millones en caso de haber ascendido a la Premier League, pero fue descalificado del playoff por un caso de espionaje sin precedentes. No obstante, todo indica que el Mallorca le buscará una salida.
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