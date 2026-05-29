Opinión | Por una vez Ortells se ha movido rápido en el mercado

Suena extraño, pero por una vez Pablo Ortells se ha movido rápido en el mercado. El director deportivo apuesta por Martín Demichelis para liderar el ambicioso proyecto de regreso inmediato a Primera División. Está por ver si será un acierto, pero lo cierto es que el técnico argentino conoce el vestuario y llega con mucha más información para tomar decisiones drásticas que cualquier entrenador aterrizado desde fuera.

Tiene experiencia y conocimientos de sobra en el fútbol de elite, pero la Segunda División es otra historia. Eso también será un aprendizaje para el ex de River Plate, al que le espera una categoría muy diferente a la Primera División.

Es evidente que no es el culpable del descenso, sería injusto meterle en el mismo saco que el de jugadores, Arrasate y, sobre todo, el del propio Ortells, pero en los duelos decisivos tampoco estuvo fino, ni a la hora de motivar a sus pupilos ni en el plan de partido.

Eso sí, es innegable que Demichelis logró dotar de otro aire a los bermellones, logró la mitad de los puntos en juego y cayó bien en un amplio sector del mallorquinismo. Sin embargo, ahora casi es una vuelta a empezar.

Espero que demuestre más inteligencia que el propietario del club, Andy Kohlberg, cuando dijo el otro día que quieren ser un «club de Primera en Segunda», una de las frases más torpes de los últimos tiempos, y eso que hay para elegir.

Al Mallorca le saldrá el dinero por las orejas en Segunda, tendrá mucho más que la gran mayoría de sus rivales, pero eso no es garantía de nada, tal y como esta competición se encarga de demostrar año tras año. A buen seguro que Demichelis mantendrá su discurso ambicioso y seguro de sí mismo, con una personalidad ideal para que haya las menos tonterías posibles en el vestuario.

Ahora toca quedarse con los que estén dispuestos a asumir que son jugadores de Segunda, sacar un buen rendimiento económico por quienes tienen mercado y no seguirán, y desprenderse de los que no cuentan. Después llegará lo realmente complicado: fichar bien y construir un grupo sólido dentro y fuera del campo.