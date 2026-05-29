Muriqi ultima su salida del Mallorca: ya tiene acuerdo con el Fenerbahçe

Vedat Muriqi está ante sus últimos días como jugador del Real Mallorca tras consumarse el pasado sábado el descenso a Segunda División. Fuentes cercanas al futbolista en Kosovo dan por hecha su salida, según ha podido saber Diario de Mallorca. Durante el jueves ya trascendió una información del periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, quien en sus redes sociales indicó que Aziz Yıldırım, aspirante a la presidencia del Fenerbahçe, ya ha contactado con el 'Pirata' y con el club bermellón, que ha pedido 18 millones de euros.

El acuerdo con el equipo turco ya está hecho, según ha informado esta mañana el periodista italiano Nicolò Schira. Muriqi firmaría hasta 2029, mismo año en el que finaliza el contrato que tiene con el Mallorca. Las negociaciones entre clubes ya están en marcha. De hecho, el kosovar se reúne este viernes con la dirección deportiva, con Pablo Ortells a la cabeza, para solicitar una rebaja en el precio del traspaso, así lo aseguran desde Turquía.

El delantero ya contó en Fibwi Radio que el Fenerbahçe había intentado llevárselo en el mercado de invierno. Sus 23 goles en Liga, quedándose a tan solo dos del 'pichichi', Kylian Mbappé, no fueron suficientes para que los de Demichelis consiguieran la permanencia, pero sí que le han servido para convertirse en uno de los grandes nombres del mercado. Sin embargo, todo indica que su futuro se decidirá más pronto que tarde.

Un aspecto a tener en cuenta en la negociación es que el club balear posee el 100% de los derechos del kosovar, pero la Lazio mantiene tiene un 45% sobre la plusvalía que pueda obtener el Mallorca. Es decir, si Muriqi es vendido por 18 millones, la entidad bermellona recuperaría los ocho que pagó y se quedaría con el 55 % restante, que en total sumarían 13,5 millones.

Es evidente que la posición negociadora de los bermellones en Segunda es más débil, pero Alfonso Díaz ya avisó de que no iban a malvender a ningún jugador. Pase lo que pase, el legado que deja el 'Pirata', que se convirtió esta temporada en el máximo goleador histórico del club en Primera, llegando a la cifra de 57 y superando los 54 de Samuel Eto'o, ya es imborrable.