Demichelis asume el reto del ascenso: «No soy de borrarme en las malas»

Martín Demichelis afronta su continuidad en el RCD Mallorca como un desafío. Tras el descenso a Segunda, el técnico argentino habla de "reconstrucción, compromiso e ilusión", asume que el equipo será candidato al ascenso y afirma que quiere un Mallorca reconocible y dominante. Estas son las primeras palabras del entrenador bermellón, en una entrevista a los medios del club, tras renovar con el RCD Mallorca hasta 2028.

¿Qué siente ante esta renovación?

Feliz. Lo dije desde el primer día que llegué, lo reiteré en varias de las ruedas de prensa. Y me siento muy orgulloso de poder ser parte de lo que vamos a reconstruir, de lo que vamos a generar. Es cierto que (el descenso) fue doloroso para todos, empezando por los aficionados, por los jugadores, por la familia de los jugadores, pero yo al otro día ya tenía la obligación moral y las ganas de empezar a doblegar esfuerzos. Así que estoy agradecido a la institución, que me da la posibilidad de continuar, de intentar o de seguir intentando esa identidad que en poco tiempo le dimos al equipo y la verdad que estoy muy ilusionado.

¿Cómo afronta dirigir el proyecto desde el principio de temporada?

Creo que es diferente subirse a un tren en marcha en las condiciones en las que nos tocó llegar. Siempre es muy doloroso cuando hay un cambio de entrenador porque los jugadores incluso viven sensaciones muy encontradas, pero nos encontramos con un grupo que nos supo escuchar, que tuvo grandísima predisposición. Eso es también parte de lo que me ilusiona: que en poco tiempo hemos logrado entre todos, y no hablo solo del cuerpo técnico, sino de todos los que somos partícipes, darle una identidad al Mallorca. Y es eso lo que pretendo: que en las próximas 42 jornadas, el aficionado se sienta identificado, que el jugador que venga a jugar al Mallorca sepa a lo que tenga que jugar. A pesar de haber sacado el 50% de los puntos en esas 12 jornadas, no ha bastado, pero parte de lo que acabo de decir es lo que me ilusiona tanto. Poder trabajar con una identidad bien pronunciada, pero sobre todas las cosas, con una institución con bases sólidas que me da la forma de poder trabajar de manera mancomunada entre todos, de poder ayudarnos, de poder crecer. Duele decirlo ahora, obviamente, porque es muy reciente, pero el Mallorca no es de Segunda División, por lo que lucharemos como lo merece la institución y la situación para volver.

¿Qué es lo que le hace decidirse por este proyecto?

No soy de borrarme en las malas. Para mí este es un desafío enorme. Van ver un compromiso total desde nuestro cuerpo técnico con la institución, con el momento, con la Segunda División, con el equipo, con quien tenga que venir. Aquí todo el mundo que se quede a ser parte del Mallorca tiene que hacerlo con el único objetivo de crecer y de ser responsable. Hay que asumir también el compromiso de ser candidatos, no nos vamos a esconder. Hay que ser realistas y estamos para asumir ese compromiso con mucha disciplina y con mucha ilusión. Hay un camino por delante que entre todos debemos recorrer juntos y de la mejor forma.

¿Qué Mallorca quiere la próxima temporada?

Quiero que del Mallorca se sepa a lo que juega. Que los rivales entiendan perfectamente que van a encontrar a un Mallorca que va a salir a presionar, que se va a querer adueñar de la posesión y de la posición en el campo, que sea agresivo a la hora de atacar. Debemos empezar de atrás para adelante, como siempre digo. Un equipo que sea súper sólido en defensa, pero un Mallorca que sea dominante. No sólo en la isla, sino en todos los campos donde nos toque ir a jugar, independientemente de cuál sea el rival.

¿Cuál cree que será la clave para poder lograr el objetivo de volver a Primera?

El compromiso y el desafío, que tiene que ser grande para todos. Es una grandísima oportunidad de renacer, de volver a crecer. No es ninguna deshonra estar en Segunda División, pero sí es una honra muy grande hacerlo bien, hacerlo como merece y devolver al Mallorca a Primera División. Así que el que no esté dispuesto a pelear por un lugar, por el equipo, por el beneficio grupal, que levante la mano. Nosotros dijimos que queríamos quedarnos. Estamos felices y agradecidos al club, que nos da esta posibilidad de comandar, de forma mancomunada, a un grupo de jugadores que no tengo dudas de que se va a quedar para devolver al Mallorca a Primera División.

¿Cómo valora la Segunda División?

A los que nos apasiona el fútbol, la Segunda División de España es una categoría para mirar siempre. Sé que es dura, sé que es larga, pero a mí los torneos largos me gustan porque creo que mi metodología necesita una buena pretemporada, un impacto de cuatro o seis semanas para poder llegar bien al comienzo, para poder sostener esa meseta que aparece en una liga tan larga, como es la parte media del torneo. Me apasiona, me seduce y ya estoy con ganas de todo el nuevo armado para que, entre todos, lleguemos bien al primer día de entrenamiento.

Un mensaje a la afición.

A mí en este momento se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso e ilusión. El aficionado va a estar siempre ilusionado. Nosotros seremos los primeros en devolver cada vez más esa ilusión a la gente. Tengo que agradecerles. En lo personal, nos han tratado y nos han recibido de maravilla. Por eso también puse mi servicio a disposición de la institución porque creo que el aficionado ha sido gran parte de estos tres meses. Los he visto heridos, obviamente, por no haber alcanzado el objetivo final, pero creo que en la última parte se vieron igual de ilusionados que nosotros. Entonces, quiero compartir junto con ellos este nuevo camino. Sé que nos van a apoyar, que ahí van a estar y no tengo duda de que el equipo los va a ilusionar cada vez más.