El Benfica se interesa por Samu Costa y el Mallorca pide 25 millones

El descenso del Mallorca a Segunda División provocará una desbandada en la plantilla. Muriqi, la gran figura de esta temporada, ya ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe. Y Samu Costa, el jugador más destacado de los bermellones esta campaña junto al kosovar, ya ha despertado el interés de un grande de Portugal como el Benfica, según informa el periódico O JOGO.

El centrocampista, que ha marcado siete goles este curso, ha sido convocado con la selección lusa para el Mundial y su cartel puede aumentar todavía más si cuaja una buena actuación, por lo que el Mallorca es reacio a venderlo antes del torneo para así poder sacar un mayor beneficio por su venta.

Según informan desde Portugal, el club balear pide 25 millones de euros por el futbolista. Cabe recordar también que el Almería posee un 20% de la plusvalía que obtenga el Mallorca por Samu Costa, por el que desembolsó tres millones más Baba. En caso de venderlo por 25, la entidad bermellona se quedaría con 20,6 millones. El Benfica, por su parte, necesitará liberar espacio en la plantilla para fichar al portugués.

El Mallorca ya recibió el año pasado dos ofertas importantes por el de Aveiro desde la Premier League y Arabia Saudí. Su notable desempeño esta temporada ha aumentado exponencialmente su valor y todo indica que sus días en la isla están contados.

De hecho, el jugador escribió un mensaje el jueves en sus redes sociales en el que hablaba en tercera persona: «Duele mucho esta situación, porque sé lo que significa el Mallorca para su gente. Pero también sé de la fuerza que tiene este club. Estoy convencido de que volverá a Primera División más fuerte, más unido y con más ganas que nunca».