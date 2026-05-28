El RCD Mallorca apuesta por Demichelis

Martín Demichelis es la apuesta de Pablo Ortells para que el Mallorca regrese a Primera División la próxima temporada. A pesar del traumático descenso en un final de campaña tan feo como decepcionante, el director deportivo confía en el entrenador argentino para que siga siendo el inquilino del banquillo de Son Moix.

Ya se han producido varias conversaciones entre las partes, aunque todavía no hay acuerdo total porque Demichelis exige tener voz y voto en el numeroso capítulo de altas y bajas de la plantilla, tal y como informó ‘La Zona 10’ de Fibwi Radio. El de Justiniano Posse quiere tener un papel importante en la planificación de una temporada en la que el Mallorca partirá como claro favorito para regresar a la máxima categoría.

Entre sus principales exigencias, busca tener un mayor peso en la toma de decisiones deportivas y dejar su sello en la confección del equipo. Además, pretende implantar plenamente su metodología de trabajo en todo lo relacionado con el primer equipo, desde la preparación diaria hasta la gestión deportiva y competitiva del vestuario. «Hay que reconstruir algunas cosas para ascender, subir y quedarse», dijo minutos después del descenso ante el Oviedo el pasado sábado. Toda una declaración de intenciones.

Demichelis, que hubiera renovado automáticamente si el Mallorca se hubiera salvado, ya conoce al vestuario. Tiene una idea clara de lo que quiere y uno de los aspectos que más ha gustado al castellonense es la personalidad que ha mostrado a la hora de manejar un vestuario complicado, con perfiles y personalidades muy diferentes. Ortells no concede tanta importancia al hecho de que el preparador no conozca las peculiaridades de la Segunda División.

Sin embargo, el CEO de Fútbol, absolutamente cuestionado por el mallorquinismo tras el fracaso que ha supuesto su gestión, no quiere perder peso. Es consciente de que se deberán tomar decisiones importantes respecto al futuro de muchos jugadores de la actual plantilla, así como también a la hora de fichar futbolistas que puedan marcar diferencias en Segunda División. Por eso quiere asegurarse de seguir teniendo la última palabra porque, si sale mal, la responsabilidad siempre será suya. Los 18,5 millones que recibirá el Mallorca como ayuda al descenso obligan a no equivocarse para ser diferenciales, con o sin Demichelis.