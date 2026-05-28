Fútbol | Mercado de fichajes
Muriqi, la baza electoral de un candidato del Fenerbahçe
Aziz Yildirim ya ha contactado con el atacante y con el Mallorca, según informan desde Turquía
El kosovar también es pretendido por el Galatasaray, que está pendiente de la renovación de Icardi
Vedat Muriqi es el delantero de moda en Turquía. El futbolista del Mallorca está en la lista de refuerzos de dos de los buques insignia del fútbol otomano, Fenerbahçe y Galatasaray. El kosovar, segundo máximo goleador de la Liga española con 23 goles, se ha convertido en un jugador más que atractivo para varios equipos europeos.
De hecho, tras el descenso del Mallorca, Muriqi ya ha sido relacionado en diversos medios con varios equipos de la Liga española como el Barça, el Atlético, el Real Madrid o el Sevilla, debido a que se considera que bajará su precio. Incluso se incide en que su valoración en webs especializadas como Transfermarkt ha caído hasta los 4,5 millones de euros.
El Mallorca no quiere malvender
Sin embargo, el Mallorca no está dispuesto a malvender al jugador. Así lo asegura el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, quien en sus redes sociales ha informado de que Aziz Yıldırım, aspirante a la presidencia del Fenerbahçe, ya ha contactado con Muriqi y con el club bermellón, que ha pedido 18 millones de euros. Además, añade que el kosovar se reunirá con los responsables del club mallorquinista para solicitar que le faliciten su salida.
También estaba interesado en Muriqi el Galatasaray, otro de los equipos potentes de Turquía. En su caso, la opción del delantero del Mallorca depende de lo que ocurra con Mauro Icardi. El argentino, capitán y autor de 14 goles esta temporada, acaba contrato y aún no ha decidido si renueva. De no hacerlo, el mallorquinista era el primer candidato. Y si Osimhen fuera traspasado, también. Sin embargo, según ha destacado el propio Sabuncuoğlu, el jugador bermellón les ha agradecido su oferta, pero la ha rechazado.
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