El fichaje del Barça que puede sacar a Jan Virgili del Mallorca

El fichaje relámpago y sorpresivo de Anthony Gordon le podría costar al Barça más de 70 millones de euros si, finalmente, se cumplen los variables. Es una incorporación estratégica por el precio y una inversión alta para el límite salarial blaugrana, aunque en las próximas semanas el impacto podría verse reducido si se cumple una carambola de mercado que ya estaría encima de la mesa. El Newcastle se ha interesado ahora por el extremo del Betis Abde, según afirman varios medios ingleses, y estarían dispuestos a pagar más de 50 millones de euros por él, por lo que el Barça se llevaría un mínimo de 10 'kilos' en la operación y haría más atracativo, desde el punto de vista económico, la llegada de Gordon.

Abde es un futbolista que está llamando mucho la atención en la Premier League y equipos como el Tottenham y el Aston Villa también han preguntado por él para este mercado de verano. La rapidez de la operación Gordon puede ayudar a que su salida sea más eficaz ahora tal y como esperaba el Betis, que necesita vender sí o sí a un futbolista antes del 30 de junio, como para el Barça, que podrá expolotar unos derechos clave en el momento decisivo de recomponer el límite salarial.

Abde, reacio a salir de la Liga

La jugada sería maestra, pero aquí también interviene Abde, futbolista que podría revalorizarse aún más en el Mundial y que, por ahora, siempre ha mostrado reticencias a salir de la Liga española. Ahora llega la hora de la verdad y difícilmente podrá decir que 'no' si el Newcastle va con todo para cubrir la baja de Gordon.

La jugada podría completarse para el Barça si el Betis acabara fichando a Jan Virgili, futbolista por quien están interesados y en el que el club blaugrana también mantiene un porcentaje de venta en el caso de que salga del Mallorca, como parece que será así. Las relaciones entre el club verdiblanco y el Barça siempre han sido muy fluidas, con numerosas operaciones encima de la mesa, por lo que es fácil que pueda darse un entente.

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En el caso de Abde, el Newcastle ha vuelto a preguntar en las últimas horas sabedor de que dilatar este tema podría propiciar una puja que encarezca el precio. Y más, sabiendo lo que ingresará el el club inglés por la venta de Gordon.