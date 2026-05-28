Demichelis renueva con el Mallorca hasta 2028

Martín Demichelis seguirá en el banquillo del Real Mallorca. El técnico argentino, nacido en Córdoba el 20 de diciembre de 1980, ha ampliado su vinculación con el club bermellón hasta junio de 2028 y será el encargado de liderar el nuevo proyecto tras el descenso a Segunda División.

La continuidad de Demichelis supone una apuesta clara de Pablo Ortells por mantener una línea de trabajo, pese a bajar de categoría. El técnico llegó a Mallorca el pasado mes de febrero con el objetivo de lograr la permanencia, pero el equipo no pudo evitar la caída a Segunda. Aun así, la dirección deportiva confía en su personalidad, su conocimiento del vestuario y en su capacidad para reconstruir un equipo que debe luchar por el volver a Primera.

La renovación llega después de varias conversaciones. Demichelis quería tener un papel importante en la planificación deportiva y más peso en el amplio capítulo de altas y bajas que afrontará el Mallorca este verano. El técnico pretende dejar su sello en la confección de la plantilla e implantar su metodología de trabajo en el día a día del primer equipo, tanto en la preparación como en la gestión del vestuario.

«Hay que reconstruir algunas cosas»

«Hay que reconstruir algunas cosas para ascender, subir y quedarse», afirmó el entrenador minutos después del descenso ante el Oviedo, en una frase que ya sonaba a declaración de intenciones. Su continuidad confirma que el club le da poderes en una etapa exigente, con el Mallorca llamado a ser uno de los principales favoritos al ascenso.

Demichelis, que habría renovado automáticamente si el equipo hubiese logrado la permanencia, ya conoce ómo es el vestuario, uno de los aspectos más valorados por Ortells, quien no da tanta importancia al hecho de que el argentino no tenga experiencia previa en la Segunda División. En Son Moix entienden que el reto pasa por reconstruir la plantilla, que sea competitiva y que el vestuario recupere la ambición para regresar cuanto antes a Primera.