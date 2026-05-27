Abdón Prats da la cara tras el descenso del Mallorca: “Somos grandes, pero hay que demostrarlo con hechos”

El delantero Abdón Prats ha publicado este miércoles un emotivo mensaje dirigido a la afición del Mallorca tras confirmarse el descenso del equipo, apelando a la unidad y al compromiso para afrontar el futuro inmediato en Segunda.

A través de sus redes sociales, el capitán bermellón ha reconocido el duro golpe que supone la pérdida de la categoría, aunque ha destacado el orgullo por el apoyo mostrado por la afición durante toda la temporada. “Después de estos años llenos de felicidad, hemos caído. Pero, si algo hemos demostrado, es lo grandes que somos”, ha expresado el ariete, que ha tenido un papel residual esta temporada bajo las órdenes de Jagoba Arrasate, primero, y Martín Demichelis, después.

En su mensaje, Abdón Prats pide dejar atrás los errores del pasado y centrar todas las energías en el próximo curso, convencido de que el equipo volverá a levantarse. “Sabemos cuál es el camino: estar más juntos que nunca, reunir toda la energía, la fuerza y la ilusión para afrontar la temporada que nos espera”, ha afirmado. El artanenc ha lanzado un mensaje muy claro. "Respetaremos la categoría en la que jugaremos con más humildad que nunca, como si fuéramos de puntillas, sin hacer ruido. Sabemos que somos grandes, pero no hace falta demostrarlo con palabras, sino con hechos", ha destacado.

Además, el delantero ha mostrado su confianza en la fortaleza de la afición para superar los momentos difíciles que puedan llegar durante la próxima campaña. “No tengo ninguna duda de que será cuando estaremos más unidos que nunca”, ha manifestado en las redes sociales.

Abdón Prats ha cerrado su comunicado con un mensaje de agradecimiento a los seguidores bermellones por el apoyo recibido durante toda la temporada: “No hay palabras para agradecer todo el amor que nos habéis dado. Gracias, mallorquinistas. Visca el Mallorca”.