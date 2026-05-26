Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: "Este club siempre ha sabido levantarse"

Vedat Muriqi ha publicado un comunicado en sus redes sociales tres días después del descenso del Mallorca. El delantero kosovar confiesa el sufrimiento que siente después de perder la categoría a pesar de marcar 23 goles, una cifra que solo supera Mbappé del Real Madrid: "Hoy las palabras realmente cuestan. Porque el dolor y la tristeza que sienten ustedes, yo también los siento en lo más profundo de mi corazón".

Futuro en el Mallorca

El balcánico, que no despeja la duda sobre su futuro, admite lo complicado que ha sido este curso peleando todo el año por escaparse de los puestos de descenso: "Durante toda la temporada reímos juntos, sufrimos juntos. Vivimos momentos difíciles, pero nunca perdimos la fe los unos en los otros. Cada vez que salí al campo sentí la responsabilidad de defender esta camiseta, y sentir vuestro apoyo detrás de mí siempre me dio fuerza".

Muriqi, por el que el Barcelona este año se ha interesado por su situación y más equipos también lo harán este verano, cree que el Mallorca recuperará la Primera División: "El fútbol a veces puede ser muy cruel. Pero todo el que conoce el espíritu del Mallorca sabe una cosa: este club siempre ha sabido levantarse. Y yo creo en eso con todo mi corazón".

Con contrato hasta 2029

Vedat Muriqi, que renovó hace un año hasta 2029, reitera su dolor y su deseo de que el club regrese a la élite del fútbol español: "Hoy estamos tristes, dolidos… pero este escudo volverá al lugar que merece. Porque la historia del Mallorca nunca se ha escrito con rendición".

Finalmente, acaba con un mensaje de agradecimiento: "Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en cada momento.❤️🖤".