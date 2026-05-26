La cláusula de Jan Virgili se desploma con el descenso

Jan Virgili es un caramelo para cualquier club de Primera División. Y más todavía después de conocerse que su precio de salida baja sustancialmente con el descenso del Mallorca a Segunda División. El diario SPORT, periódico de Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, ha podido confirmar, tras unas informaciones surgidas en 101tv.es Sevilla, que, efectivamente, la cláusula de rescisión del extremo se desploma de los 30 a los 12 millones de euros.

Es una cantidad asequible para muchos de los clubes de Primera División, entre ellos el propio Barcelona o el Betis, que ya ha mostrado interés, y que dejaría a los bermellones sin una de sus perlas. En el contrato con el Mallorca se incluyó este asterisco que, por ejemplo, no tienen ni Muriqi ni Samú Costa, los dos futbolistas con más cartel de la plantilla y muy cotizados en el mercado a pesar de haber perdido la categoría.

Respecto a Virgili, este cambio de condiciones es especialmente significativo en clave Barça. Al tener un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo, el Barça podría adquirirlo por una cantidad cercana a los siete millones.

Una ganga para el Barça

Pasa a ser una ganga el extremo, que tiene un valor de mercado de 15 'kilos' y por el que el Mallorca ya se frotaba las manos en caso de seguir en Primera y con ofertas que, en general, perfectamente podían superar esos 12 millones.

El Barça traspasó a Virgili y a Pablo Torre el verano pasado y se guardó porcentajes de futuras ventas. Un 50% en el caso del cántabro y un 40% en el caso del de Vilassar de Mar. Cuando Hansi Flick decidió no llevárselo a la gira asiática en la pretemporada pasada todo cambió para Virgili. El atacante, con una oferta sobre la mesa del Mallorca para dar el salto a Primera, descartó quedarse en Barcelona jugando en Segunda RFEF y aceptó la propuesta que le hizo en persona el entonces preparador bermellón, Jagoba Arrasate.

Tras brillar en la Intercontinental sub'20 de Maracaná, Barça y la entidad de Son Moix se pusieron de acuerdo en las condiciones del traspaso: 3,5 millones y el club azulgrana se guardaba el 40% de una futura venta y un derecho de tanteo.

Jan Virgili, en una imagen de archivo con el Mallorca / EFE

Virgili ha cuajado una buena temporada en su estreno en la Primera División. Ha ido de más a menos, pero aun así ha destacado en un equipo que ha decepcionado de principio a fin. El atacante catalán ha disputado 31 partidos, 19 de ellos como titular, para un total de 1.795 minutos. Ha anotado dos goles en un curso en el que ha deslumbrado por su velocidad y descaro, aunque ha sido algo irregular en el tramo final, ya con mucho menos protagonismo con la llegada de Martín Demichelis.

Está por ver si el Mallorca puede retenerle para su ambicioso proyecto de regreso a la Primera División, ya que tiene un salario asumible para los de Son Moix, pero el hecho de que aparezcan algunas 'novias' puede impedir que se quede.