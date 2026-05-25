La Unió de Penyes Mallorquinistas exige respuestas tras el descenso

La Unió de Penyes Mallorquinistes ha alzado la voz tras el descenso del Mallorca a Segunda División. A través de un comunicado oficial, una de las entidades que representa a las peñas expresó públicamente su “profundo malestar, decepción y preocupación” por la situación deportiva e institucional que atraviesa el club.

En el escrito, la agrupación destacó el compromiso de la afición mallorquinista durante toda la temporada, subrayando el apoyo constante al equipo tanto en Son Moix como en los desplazamientos. Sin embargo, consideran que el descenso no puede atribuirse únicamente a un mal resultado deportivo puntual, sino que responde a “una serie de decisiones, dinámicas y falta de planificación” que habrían alejado al club de la estabilidad y la ambición que merece una entidad histórica como el Mallorca.

Ante este escenario, la Unió de Penyes ha solicitado formalmente una reunión urgente con la propiedad y los máximos responsables del club. El objetivo, según explican, es trasladar de primera mano la preocupación de la afición y conocer cuál es el proyecto de futuro diseñado para devolver al Mallorca al lugar que consideran que le corresponde.

Además, el colectivo insiste en la necesidad de abrir un espacio de diálogo “sincero, transparente y constructivo” entre la directiva y la masa social del club en un momento especialmente delicado para la entidad. Las peñas recalcan que representan “la identidad y la voz de miles de mallorquinistas” y reclaman explicaciones y compromiso por parte de la propiedad.

El comunicado concluye con un mensaje de unidad y defensa del sentimiento mallorquinista en uno de los momentos más difíciles de los últimos años para el club bermellón.