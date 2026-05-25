Estas son las notas de los jugadores del Mallorca: Suspenso general por el descenso

El descenso del Mallorca viene dado por una defensa que ha mostrado demasiadas debilidades, algunas impropias de la Primera División, en especial los laterales, y un centro del campo vacío y plano hasta la llegada del técnico Martín Demichelis. Los 23 goles de Muriqi no han sido suficientes para tapar los agujeros de una plantilla que no ha dado la talla y que se ha visto lastrada por el nefasto nivel de la unidad B.

La plantilla, en líneas generales, ha rendido por debajo de lo esperado. Una actuación que da para que reciban un suspenso general. A nivel individual, solo la mitad aprueba. Únicamente cuatro superan el cinco, con Muriqi y Samu Costa ofreciendo un nivel sobresaliente.

Leo Román: 5

33 partidos | 2.970 minutos

Debía demostrar que el club había realizado la apuesta correcta escogiéndole por delante de Greif y ha decepcionado, alternando buenas paradas con errores de bulto.

Lucas Bergström: 5

5 partidos | 450 minutos

Las expectativas con él eran bajas. No aportó seguridad cuando jugó. Poco ortodoxo a la hora de parar, pero realizó buenas intervenciones y dejó dos porterías a cero.

Pablo Maffeo: 3

31 partidos | 2.672 minutos

Su peor temporada desde que está en la isla. Su aportación en ataque fue escasa, y en defensa bajó notablemente el nivel. Junto a Mojica, responsable del gran agujero de atrás.

Mateu Jaume: 2

18 partidos | 700 minutos

El nivel de Maffeo ha sido pobre, pero es que no ha tenido competencia. Sus errores y falta de contundencia en defensa le han condenado a ser el eterno suplente.

Antonio Raíllo: 4

24 partidos | 2.070 minutos

Cometió algunos errores groseros al inicio de la temporada y no ha sido el de años anteriores. La lesión en el tobillo le ha dejado fuera en el tramo clave.

Martin Valjent: 5

37 partidos | 3.309 minutos

Si Raíllo baja el nivel, su rendimiento también se ve afectado de manera negativa, aunque ha habido varios partidos en el tramo final en los que, sin el cordobés, ha dado la talla.

Marash Kumbulla: 0

8 partidos | 438 minutos

La mayor decepción del curso. Tendría que haber sido el sustituto de Raíllo, pero apenas ha jugado por sus continuos problemas musculares. Demichelis cuestionó su compromiso.

David López: 5

14 partidos | 833 minutos

Ha ejercido el rol que debería haber tenido Kumbulla y lo ha hecho cumpliendo, pero su error ante el Levante es de los que puede marcar la carrera de un futbolista.

Johan Mojica: 2

35 partidos | 2.725 minutos

Su banda ha sido un constante coladero y en muchas ocasiones parece estar más pendiente de la grada que del césped. Maffeo y él han restado más que sumado.

Toni Lato: 1

12 partidos | 585 minutos

Sigue con sus constantes problemas musculares y es incapaz de aguantar los 90 minutos de un partido. No ha sido competencia para Mojica a pesar de su alto salario.

Omar Mascarell: 7

30 partidos | 2.245 minutos

Tanto de central como de mediocentro ha sido un seguro. Incomprensible que Ortells no le ofreciera la renovación. Sin embargo, muchos se acuerdan ahora de su error en Elche.

Sergi Darder: 3

38 partidos | 2.689 minutos

Ha mostrado su mejor versión jugando en el ancla en el tramo final, pero, en general, su nivel sigue lejos de lo esperado. Intrascendente en muchos partidos.

Samu Costa: 9

34 partidos | 2.705 minutos

Si el Mallorca hubiese tenido once como él, no hubiera descendido. Temporada de consagración con siete goles para el portugués, al que será imposible retener.

Manu Morlanes: 5

32 partidos | 1.773 minutos

Ganó protagonismo con la llegada de Demichelis. Es de esos jugadores que ‘paga el pato’ cuando las cosas no van bien, pero también ha pasado de puntillas en varios encuentros.

Pablo Torre: 5

35 partidos | 1.603 minutos

Arrasate no gestionó bien su situación y Demichelis le dio galones, aunque con el argentino ha ido de más a menos. Preocupante que no pueda aguantar 90 minutos.

Antonio Sánchez: 3

30 partidos | 1.060 minutos

Ejerciendo el rol de suplente que ha tenido, son imperdonables algunas de las faltas de tensión e intensidad que ha tenido. Ejemplo de que la unidad B se queda corta.

Takuma Asano: 0

20 partidos | 659 minutos

Intrascendente, de principio a fin. No habido rastro del jugador que se vio al inicio de la pasada campaña. Además, es incapaz de aguantar más de 60 minutos sobre el césped.

Jan Virgili: 6

31 partidos | 1.797 minutos

Su irrupción fue la gran noticia del inicio de la temporada, el equipo dependió de su inspiración en muchas ocasiones, pero con Demichelis perdió importancia.

Zito Luvumbo: 5

10 partidos | 509 minutos

Arrasate apenas le dio oportunidades tras llegar en el invierno. Demichelis pareció encontrar en él la pareja ideal para Muriqi, pero la lesión le hizo perder comba.

Javi Llabrés: 4

16 partidos | 175 minutos

Otra temporada que ha tenido un papel intrascendente, tanto para Arrasate como Demichelis. Acaba contrato y el club debe renovarle solo si confía en él de verdad.

Justin Kalumba: 4

3 partidos | 80 minutos

Arrasate le calificó como un jugador «de futuro» y apenas ha tenido oportunidades. No ha desentonado cuando le ha tocado jugar, pero debe demostrar su valía en Segunda.

Vedat Muriqi: 9

37 partidos | 3.134 minutos

Tendría el 10 si hubiese metido el penalti en Elche, pero solo fallan los que tiran. Poco más se le puede reclamar al ‘Pirata’ con sus 23 goles. Temporada descomunal.

Mateo Joseph: 5

29 partidos | 1.703 minutos

No será por falta de entrega. Nada de eso se le puede reprochar. Pero su falta de gol es evidente. Una pena su lesión, porque podría haber sido de gran ayuda en el tramo final.

Abdón Prats: 2

15 partidos | 131 minutos

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Un rol más de gestión de vestuario que deportivo. Se ha echado en falta algún gol heroico de los suyos en los momentos cruciales. Otro ejemplo del pobre nivel de la unidad B.