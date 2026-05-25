Rechazo unánime del mallorquinismo a la inacción de Kohlberg: "¿Qué más necesita el club que pase para cambiar?"

Andy Kohlberg se ha colocado en el centro de la diana mallorquinista. Su discurso protegiendo a Alfonso Díaz y Pablo Ortells ha desatado la ira de los aficionados porque parece que el descenso del Mallorca no acarreará ninguna consecuencia para los dos directivos responsables de este fracaso de temporada. Las redes sociales se han llenado de quejas por un mensaje estéril de la propiedad. "¿Qué más necesitamos que pase para cambiar?", pide @Llorinski.

Sin cambios en la directiva

Algunos aficionados se han mostrado más decepcionados este lunes que el día del descenso porque 48 horas después ningún empleado asume las consecuencias. "Estoy más hundido hoy que el sábado. Esta gente vive en un mundo paralelo. Seguirán todos", escribe @Cuperismo.

Por la misma línea ha seguido @obiku78: "Más duro que descender es comprobar que el propietario no piensa cambiar absolutamente nada. El nivel de exigencia dentro del club es nulo. Qué desilusión...".

De espaldas a la afición

Los seguidores esperan que haya una renovación de la zona noble. "La gestión es ridícula y no tiene consecuencias. Los mismos ineptos que nos han llevado a Segunda seguirán. Este club está muy herido por muchos motivos. Cero confianza en esta gente, que ya han agotado su crédito. Seguirán mirando su bolsillo y sin conectar con la afición", reflexiona @UniversoRCDM.

Los hay que han utilizado la ironía para comentar este discurso. "Tras analizar la estructura sintáctica, las recurrencias léxicas, el ritmo argumentativo y ciertos patrones de formulación excesivamente homogéneos, ChatGPT concluye que existen indicios significativos de que este discurso ha sido redactado total o parcialmente mediante IA", cuenta @Dimoni_87.

Otros asemejan la situación actual con el descenso de la temporada 2012/13. "Empezamos mal. 'Un club de Primera División compiendo en Segunda'. La última vez que nos presentamos en Segunda con esa mentalidad nos metió 4 el Sabadell", añade @AnthonyArr.