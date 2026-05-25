El Mallorca recibirá 18,5 millones en Segunda

El descenso del RCD Mallorca a Segunda División tendrá un importante impacto económico en la entidad bermellona. Sin embargo, LaLiga volverá a activar el mecanismo de ayuda al descenso para amortiguar el golpe financiero. Así, según los datos publicados por 2Playbook, el Mallorca percibirá alrededor de 18,5 millones de euros, por delante del Girona y del Oviedo, los otros dos clubes que acompañarán al equipo balear en LaLiga Hypermotion.

La competición reservará 45,7 millones de euros de los ingresos televisivos para compensar a los tres clubes que perderán la categoría de cara a la temporada 2026-2027 y el conjunto bermellón será, además, el equipo que más dinero recibirá de esta bolsa. La cifra supone uno de los mayores repartos de ayudas al descenso de los últimos años. El motivo principal es que tanto Mallorca como Girona acumulaban varias temporadas consecutivas en Primera División, lo que incrementa notablemente la compensación económica. En el caso del Mallorca, el club había logrado consolidarse durante cinco campañas seguidas en la élite, un periodo en el que también ha reforzado su estructura económica y ha modernizado Son Moix.

El salto económico entre categorías continúa siendo enorme. Mientras un club de Primera puede ingresar más de 45 millones de euros anuales por derechos televisivos, en Segunda esa cantidad cae hasta cifras cercanas a los nueve millones. Así, esta ayuda busca suavizar el impacto del descenso y facilitar la adaptación presupuestaria de los equipos.

¿Cómo se calcula esta compensación? Según explica 2Playbook, el sistema combina una cantidad fija con distintas variables en función del peso económico y deportivo de cada entidad. Cada club recibe un porcentaje fijo de los ingresos televisivos de Primera División, al que se añaden otros factores: la media de ingresos audiovisuales de las últimas cinco temporadas, la facturación total del club en los últimos ejercicios y los años consecutivos disputados en LaLiga. Cuanto mayor ha sido la estabilidad y el volumen económico del equipo en la máxima categoría, mayor es la ayuda.

Precisamente por ese criterio, el Mallorca encabeza el reparto. El Girona también recibirá una cantidad elevada tras haber firmado su etapa más estable en Primera, 18,2 millones de euros, mientras que el Oviedo obtendrá una cifra cercana a los nueve millones debido a su reciente regreso a la élite tras más de dos décadas fuera.

La normativa actual, además, limita el uso inmediato de esta compensación. Aunque los clubes cobran el 100% del importe el mismo año del descenso, únicamente pueden destinar la mitad al límite salarial de la plantilla durante la primera temporada en Segunda. El otro 50% solo podrá utilizarse en el siguiente curso si el equipo no consigue el ascenso.

Otro elemento que influye es el llamado “efecto ascensor”. Los equipos que encadenan ascensos y descensos en poco tiempo sufren una penalización y reciben únicamente el 66% de la cantidad que les correspondería. Como Mallorca y Girona llevaban varias temporadas asentados en Primera, evitarán esa reducción y podrán acceder a una compensación mucho más elevada.

Según el análisis de Intelligence 2P, la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook, el Mallorca se situará entre los clubes que más ayuda al descenso han recibido históricamente en el fútbol español. Un respaldo económico que, en muchos casos, se ha convertido en una ventaja para intentar volver rápidamente a Primera División.