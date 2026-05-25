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Fútbol | RCD Mallorca

Leo Román entra en la lista de reserva de España para el Mundial

El portero del Mallorca arranca la concentración con la selección el sábado 30 de mayo

Leo Román, durante el entrenamiento de este martes en Son Bibiloni.

Leo Román, durante el entrenamiento de este martes en Son Bibiloni. / RCD Mallorca

César Mateu

Palma

Leo Román entra en la lista de reserva de España para el Mundial. El guardameta del Mallorca es uno de los porteros preferidos para Luis de la Fuente y, aunque no haya entrado en la convocatoria, todavía mantiene alguna esperanza.

Atado en el Mallorca hasta 2030

El ibicenco no forma parte de los 26 futbolistas seleccionados para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pero se concentrará con España ese sábado 30 de mayo.

Es un premio para él después de ser el portero titular del descenso del Mallorca. Tiene contrato con el Mallorca hasta 2030 después de que Pablo Ortells apostara por él antes que por Greif.

Nueve convocados en la lista de suplentes

Como consecuencia de las incorporaciones tardías con motivo de la final de la UEFA Champions League y la Conference League, el seleccionador nacional ha escogido a nueve futbolistas para que formen parte de la expedición hasta que finalice el encuentro frente a Irak, entre ellos Leo Román.

De este modo, los jugadores de apoyo arrancarán la concentración junto al combinado nacional el próximo sábado, 30 de mayo, hasta que finalice el encuentro amistoso ante Irak en el Estadio de Riazor de A Coruña el jueves, 4 de junio, a las 21:00 (hora peninsular española).

El resto de los futbolistas de la lista b son: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra.

Lista completa de España para el Mundial

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García, Cucurella y Grimaldo.

Medios: Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Gavi.

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Delanteros: Nico Williams, Baena, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

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