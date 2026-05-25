Andy Kohlberg protege a Alfonso Díaz y Pablo Ortells tras descender con el Mallorca

Andy Kohlberg protege a Alfonso Díaz y Pablo Ortells después del descenso del Mallorca a Segunda División. El propietario del club se dirige a todos los aficionados en un vídeo grabado en inglés-y subtitulado en castellano- sin responsabilizar al CEO de Negocio ni al director deportivo del fracaso de perder la categoría tras desperdiciar una capacidad económica mucho más elevada que equipos que se han salvado como el Levante o el Elche: "Queremos seguir siendo un club altamente profesional, un club de Primera División compitiendo en Segunda División".

Descenso a Segunda División

El norteamericano pide disculpas porque no han logrado su "objetivo" y asume su "responsabilidad". Agradece el apoyo de la afición, pero por ahora todo sigue igual: "Sabemos que este momento duele mucho. Nos duele a nosotros como club y os duele a vosotros como aficionados. Afrontamos este momento con humildad y responsabilidad, pero quiero dejar claro que la convicción de seguir trabajando con profesionalidad y continuar invirtiendo en el club de cara al futuro sigue siendo tan firme como siempre".

Kohlberg reitera la confianza en el proyecto, aunque el objetivo cambie. Sin mencionar directamente ni a Díaz ni a Ortells parece que el descenso no tendrá consecuencias en los directivos responsables. "Seguimos siendo un club muy ambicioso", afirma mientras diez años después de su llegada seguirán peleando por instalarse en Primera División: "Queremos continuar con la profesionalidad que hemos demostrado durante los últimos cinco años en LaLiga. Queremos seguir siendo un club altamente profesional, un club de Primera División compitiendo en Segunda División".

Diez años en el Mallorca

Saca pecho de los logros en los últimos años tanto en el área deportiva como en la de negocio: "Hemos construido una base y una estructura muy sólidas durante los últimos 10 años, tanto en el área deportiva como en el área de negocio, y seguiremos mirando hacia adelante. Seguiremos invirtiendo en el club, en el personal y en el estadio".

El presidente norteamericano, que vive su tercer descenso, dos a Segunda División y uno a Segunda B, quiere regresar a la máxima categoría cuanto antes. "Estamos muy orgullosos de estar aquí, en la isla. Evidentemente, estamos decepcionados. No se logró el objetivo de permanecer en LaLiga, pero queremos recuperarnos rápidamente, como siempre hemos hecho, y volver a LaLiga lo antes posible", asegura.

Unidad con la afición

Pide también unidad entre la afición, que más de 500 personas se quejaron en los ledaños del estadio después de descender, en la isla y como equipo: "Sabemos que volver a Primera División es un objetivo exigente, pero ya lo hemos conseguido antes y, colectivamente, como grupo, si permanecemos unidos como equipo, como isla y con todos los aficionados juntos detrás de nosotros, apoyando a los jugadores durante los partidos y durante la semana, estamos muy seguros de que volveremos pronto a LaLiga".

Acaba sus dos minutos y medio de discurso con su deseo de recuperar la categoría: "Gracias por vuestro apoyo durante todos estos años. Esperamos una temporada exitosa y, si podéis apoyar a los jugadores y al club, será muy importante mientras intentamos alcanzar nuestro objetivo de regresar a LaLiga lo antes posible".