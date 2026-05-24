Los últimos en abandonar Son Moix: Raíllo y Abdón se marchan entre aplausos

Antonio Raíllo y Abdón Prats fueron los últimos futbolistas que abandonaron el césped de Son Moix. Mientras el estadio comenzaba a vaciarse lentamente y buena parte de la plantilla se refugiaba en el vestuario tras el descenso, el capitán del Mallorca y el Dimoni d' Artà permanecieron sobre el terreno de juego, abatidos y entre aplausos con evidente aroma de fin de ciclo.

Una vuelta a Son Moix dolorosa

Abdón dio la vuelta a todo el estadio agradeciendo el apoyo a la afición. Cuando se acercó a la entrada del túnel de vestuarios, y con todavía unos 25 metros por recorrer, Omar Mascarell le fue a intentar consolar. El delantero de Artà, que lleva nueve temporadas ininterrumpidas en el club, y ha tenido un papel muy secundario esta temporada entró al vestuario junto a Raíllo, que lleva diez cursos seguidos, recibiendo el cariño de una grada que los considera dos símbolos del mallorquinismo. Aunque, quizás, sus tiempos de gloria ya pasaron.

Pitos para la plantilla: "Fuera" y "Vagos"

Antes, cuando pasaron varios minutos del final del encuentro, la mayor parte de la plantilla aguantó en el césped la reprimenda del público tras el descenso a Segunda División. A los gritos de "fuera" y "vagos", futbolistas como Samu Costa y Antonio Sánchez fueron accediendo al vestuario tras cumplirse el peor de los escenarios: perder la categoría.

Símbolos del Mallorca

Fue una despedida con aroma de final de ciclo tanto en el césped como en el palco. La última imagen que dejó Son Moix tras el descenso fue la de Raíllo y Abdón caminando lentamente hacia el túnel de vestuarios entre aplausos que, quizás, vivieron su última noche en el estadio bermellón.