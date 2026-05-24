Pablo Ortells se niega a dimitir tras el descenso: «Me planteo seguir trabajando, dejarlo en Primera División»

Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, compareció tras consumarse el descenso del equipo a Segunda División y, pese a asumir de forma directa la responsabilidad por el fracaso deportivo, dejó claro que no dimite, que su intención es continuar al frente de la parcela deportiva para intentar devolver al club a Primera.

Ortells pidió disculpas a la afición mallorquinista. «Es justo agradecer a la afición todo el apoyo que nos ha dado durante la temporada. Incluso hoy, que teníamos pocas probabilidades, han estado muy bien con nuestro equipo», señaló.

«Hay que pedir disculpas porque no hemos estado a la altura. Después de 38 jornadas, si no consigues estar fuera de los tres puestos de descenso, es por una suma de circunstancias», explicó el director deportivo. En ese sentido, aseguró que el Mallorca deberá analizar lo sucedido para evitar repetir los mismos errores. «Tomaremos nota, analizaremos y trataremos de que no vuelva a ocurrir», añadió.

Preguntado por la responsabilidad de la dirección deportiva y de la propiedad en el descenso, Ortells fue contundente: «Yo asumo toda la responsabilidad como máximo responsable de la parcela deportiva del club. Lo asumo, no tengo ningún problema». Sin embargo, ese reconocimiento no irá acompañado de una dimisión: «A partir de ahí, a seguir trabajando para ayudar al club en esta Segunda División, porque es un proyecto fuerte para volver a jugar en Primera», defendió.

Insistido por su posible renuncia, Ortells volvió a dejar clara su postura: «Yo me planteo seguir trabajando por este club, por dejarlo en Primera División». El director deportivo recordó los últimos años del Mallorca en la élite y asumió que ahora toca afrontar el golpe. «Venimos de unos años en los que hemos disfrutado con estos jugadores y con este equipo. Nos toca vivir esto, lo asumimos, somos responsables y ahora toca trabajar para volver a dejar al Mallorca en Primera División», insistió.

La plantilla para Segunda

Uno de los primeros asuntos que deberá gestionar la dirección deportiva será la configuración de la plantilla en Segunda. Ortells admitió que el descenso provocará movimientos. «Cuando hay descensos y cambios de categoría, evidentemente las plantillas sufren cambios. Habrá jugadores que no podrán estar y lo iremos viendo en el transcurso de los próximos días y semanas», explicó.

En ese contexto, fue preguntado por futbolistas como Vedat Muriqi o Samu Costa, nombres que Martín Demichelis dijo que no eran futbolistas para estar en Segunda División. Ortells no quiso concretar. «Unos estarán, otros no. Ojalá muchos quieran quedarse y formar parte de este proyecto para subir a Primera División; y otros, por ley de vida, no podrán seguir», señaló.

Sobre el futuro del técnico Martín Demichelis, el director deportivo tampoco fue tajante: «Con Martín lo hemos hablado ya. Estamos contentos, creo que se ha adaptado muy bien al club y creo que ha dado un cambio al equipo. Decidiremos en los próximos días».

Ortells también aseguró que cuenta con la confianza de la propiedad para continuar. «La propiedad está involucrada en el proyecto. El proyecto del Mallorca sigue adelante y lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo y apostando para poder volver a Primera División», manifestó.

Por último, preguntado por si hubo errores en la gestión del presupuesto destinado a la primera plantilla, Ortells no lo descartó. «Puede ser. Es un cúmulo de muchas cosas y seguramente no solo sea eso. Hay muchas más que tocará analizar», reconoció.

El mensaje final del director deportivo fue, al igual que hizo Alfonso Díaz, el de reconstruir el equipo. «Tenemos que volver fuertes y hacer un proyecto competitivo e importante para volver a Primera División», concluyó.