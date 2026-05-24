Del enfado a las lágrimas tras el descenso del Mallorca: "Me da igual la categoría, el año que viene volveré"

Con rabia, tristeza, enfado y lágrimas. Así abandonaron Son Moix los aficionados del Mallorca tras confirmarse el descenso a Segunda División pese a la victoria contra el Oviedo. Por momentos se llegó a creer en una carambola, pero el golpe de realidad llegó cuando los minutos pasaban y los resultados seguían sin acompañar. El estadio se convirtió en un funeral: "Tengo ganas de llorar, pero no quiero hacerlo porque amo este escudo y me da igual en qué categoría esté".

Del Real Madrid a la Real Sociedad B

Algunos aficionados se marcharon rápidamente para llegar a casa cuanto antes, pero la mayoría se quedaron más tiempo de lo habitual pensando cuál fue el problema. Durante al menos un año, equipos como el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid dejarán de acudir a Son Moix, mientras sí lo harán clubes como el Andorra, el Ceuta o la Real Sociedad B. "No puedo decir nada. Es una lástima y un desastre", expresa Juan Vich, abonado 6452.

Alfonso Díaz y Pablo Ortells, los culpables

Para él, el problema está en el palco: "De la organización, directiva y propiedad. Se tiene que hacer mucha limpieza. Y los jugadores tampoco han rendido al nivel que tocaba y no se les puede quitar culpa, pero sobre todo es culpa de los dirigentes".

Sebastià Serra, que es abonado 1118, fue de los últimos aficionados en marcharse de Son Moix. Lo hizo cabizbajo sintiendo todo el dolor que supone un descenso por muy "asumido" que se perciba después de perder contra el Levante. "Siento mucha lástima. La directiva es la culpable. No han hecho fichajes y siempre han dicho que la plantilla bastaba. Han acabado jugando futbolistas del filial", cuenta y muestra su sentimiento por el Mallorca esté donde esté: "Seguiré siendo abonado. Me da igual Segunda B, Segunda o Primera. Visca el Mallorca".

Los futbolistas, también señalados

Los futbolistas también salen señalados por la afición porque, a pesar de contar con más recursos económicos que rivales que se han salvado como el Levante o el Elche, no han demostrado su teórico nivel superior en muchas fases del curso. "Los responsables son los futbolistas. Muriqi falló un penalti contra el Elche en el descuento. Osasuna te iguala dos veces en el descuento y el Alavés te remonta. Han sido puntos clave con los que estaríamos salvados", afirma Carlos Cubero, abonado 1924.

Toni Vives, que hace cinco años que es socio, reparte las culpas entre la directiva y la plantilla, pero apoya la tesis de Cubero: "No hemos ganado partidos contra equipos inferiores".

"Es una vergüenza"

Hay quienes ponen en valor el papel de la afición, como Toni Vives, y señalan tanto a la directiva como a la plantilla: "Ha habido una mala planificación deportiva. Se ha hecho debutar a juveniles dándoles mucha responsabilidad. Se han dejado puntos donde no se podían dejar, como en Levante. La afición se deja la piel y se pierde así. En los días importantes la afición siempre ha estado y el equipo no".

Por mucho que el equipo haya conseguido 42 puntos, una cifra con la que habitualmente se consigue la permanencia, no es suficiente para consolar a aficionados como Daniel Bruno, que hace diez años que es abonado: "Es una vergüenza. Dependía de nosotros y no hemos sido capaces".

El Mallorca es de Segunda División.