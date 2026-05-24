Demichelis, tras el descenso a Segunda: "El Mallorca necesita reconstruirse"

Martín Demichelis lo tiene claro: el Mallorca “necesita reconstruirse para ser el equipo que tiene que ser”. Reconstrucción ha sido la palabra que más ha repetido el argentino tras consumarse el descenso de los bermellones esta noche a pesar de haber ganado al Oviedo (3-0), aunque sin especificar dónde debe producirse. El técnico ha admitido que “es un momento doloroso” y afirma que “hay que atravesarlo lo antes posible”.

El sudamericano ha hecho especial hincapié en las derrotas ante Getafe y Levante, de las que ha aceptado ser “el máximo responsable”. “Nos sentenciaron. No tenemos que cometer los errores que cometimos en esos partidos. Nos quitan la categoría y son de otra categoría. Por eso me duele que se nos haya escapado”, ha manifestado.

“Habíamos hecho lo más difícil, sacando una gran cantidad de puntos y dando una identidad en poco tiempo. Hemos conseguido el 50% de los puntos. Solo el Levante sumó más que nosotros, pero lastimosamente no alcanza. El grupo está súper dolorido”, ha añadido.

Demichelis ha reconocido también que “la plantilla no es para descender”. “Cuando termina una temporada los grupos se suelen desarmar, y en un cambio de categoría, mucho más. Todo el mundo intentará pescar en el Mallorca. Hay jugadores como Muriqi o Samu que no son de Segunda”, ha agregado.

Respecto al análisis completo de la temporada, el de Justiniano Posse no ha querido pronunciarse sobre el tramo en el que Jagoba Arrasate estuvo en el banquillo: “Sería un irrespetuoso si hablará de la parte de la temporada en la que no estuve”.

En cuanto a la estrategia que tomará el club en la categoría de plata, el entrenador ha expresado su deseo de “hacer un camino ambicioso, pero de reconstrucción". “Hay que reconstruir algunas cosas para ascender, subir y quedarse”, ha insistido.

Sobre su situación personal en la entidad tras este descenso, ha considerado que “no es el momento” de hablar de su figura. “Es momento de reflexionar, y luego nos reuniremos con la propiedad para ver qué es lo mejor. Lo importante es que el Mallorca tome el rumbo correcto y necesario”.

Para terminar, Demichelis ha asegurado que “el Mallorca va a volver a Primera División” y ha dado las gracias al aficionado su apoyo incondicional: “Hay que agradecer al hincha y pedirle disculpas”.