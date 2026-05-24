Dani Rodríguez lamenta el descenso del Mallorca: "Tornarem"

Dani Rodríguez envía un mensaje de ánimo a la afición del Mallorca tras el descenso a Segunda División: "Tornarem".

El futbolista de Betanzos, que milita en el Leganés, abandonó el club bermellón en diciembre tras llegar a un acuerdo después de cargar públicamente dos veces contra Jagoba Arrasate después de la derrota en el Santiago Bernabéu en agosto en la que se quedó sin minutos.

Ánimo a la afición bermellona

Dani Rodríguez, que este domingo tiene una final para mantener la categoría contra el Cádiz, ha deseado "mucho ánimo a toda la isla". Sigue siniténdose mallorquinista: "Más pronto que tarde nos verán volver".

Dani Rodríguez envía un mensaje de ánimo a la afición del Mallorca. / Instagram

Esta story de Instagram la ha ilustrado con una fotografía de la final de la Copa del Rey de La Cartuja en la que se ve el tifo que organizó la afición mallorquinista. En aquel partido contra el Athletic, Dani Rodríguez marcó un gol, pero los vascos empataron el choque y se llevaron el trofeo en los penaltis.

Explicación de Dani Rodríguez después de su salida del Mallorca

Dani Rodríguez rompió su silencio tras cuatro meses sin jugar en el Mallorca en una entrevista en el Partidazo de Cope. El futbolista de Betanzos, que fichó por el Leganés tras rescindir su contrato con el club bermellón en diciembre, aclara que su post en redes sociales tras quedarse sin jugar en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada, no fue "una pataleta", sino que describía un problema que iba "mucho más allá". Y añadió que su etapa en la entidad mallorquinista acabó el 1 de septiembre tras tener una "reunión a cuatro", en la que no puede dar nombres y apellidos por "cláusulas de confidencialidad". Aunque todo apunta a que estuvo reunido con Pablo Ortells, director deportivo; Alfonso Díaz, CEO de Negocio; y Jagoba Arrasate, entrenador del club.

Sobre su post al día siguiente de quedarse sin jugar contra el Real Madrid, admitió su error en las formas, pero no en el fondo: "Cuando las emociones gobiernan tus acciones, lo normal es que te equivoques. Quería hablar de un problema más grupal, que viene de más lejos y no porque jugara Jan Virgili. Es algo que venía de mucho más atrás".