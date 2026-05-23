Sorpresa en el palco de Son Moix: Steve Kerr asiste al encuentro del Mallorca

El accionista del Mallorca, Steve Kerr, se sentará en el palco de Son Moix para presenciar el último partido de la temporada del Mallorca esta noche a las 21 horas. El técnico de los Golden State Warriors, que no es un habitual en Palma, verá si el equipo de Demichelis se salva o pierde la categoría.

Una hora y media antes del encuentro, paseó por todo momento junto a la mujer de Andy Kohlberg y también con el el presidente del club viendo las nuevas modificaciones. Enfilaron también por el túnel que da acceso al Mallorca Football Park.

Arrasate con Kerr

El técnico de los Golden State Warriors protagonizó una de las imágenes del verano junto a Jagoba Arrasate tras charlar sobre temas alrededor del deporte, los nuevos tiempos y la figura del entrenador.

Los dos han coversado sobre distintos temas relacionados con el deporte, la figura del entrenador y de la gestión de un vestuario. El norteamericano ha explicado que entrenar hoy en día es similar a hacerlo antes "porque sigue siendo gestionar personas", pero destaca que "la mayor diferencia son las redes sociales". "Les imponen mucha presión a los jugadores y ellos la sienten, sin duda", añade al respecto.