Son Moix estalla contra Pablo Ortells y Alfonso Díaz

Son Moix ha hablado. Y lo hace con un mensaje claro hacia el palco. Los cánticos de 'Alfonso, vete ya', ‘directiva, dimisión’ y 'Ortells, cabrón, fuera de Son Moix' resuenan con fuerza en el partido dramático para el Mallorca ante el Oviedo, reflejo del malestar acumulado por la afición con los torpes mensajes del CEO de Negocio, que ha sido quien ha salido más escaldado, y con la planificación llevada a cabo por el director deportivo, especialmente tras los dos últimos mercados de fichajes, muy cuestionados por la falta de incorporaciones y por el bajo nivel mostrado por la unidad B del equipo. Todo esto, además, ante la presencia del presidente Andy Kohlberg y del accionista Steve Kerr, que han podido observar de primera mano el sentir de los mallorquinistas.

La nefasta gestión del castellonense se evidencia con las últimas decisiones de Martín Demichelis, que ha optado por recurrir a futbolistas del filial en las últimas derrotas ante Getafe y Levante ante la falta de respuesta de algunos jugadores destinados a ampliar el fondo de armario de la plantilla. La defensa con la que terminó el cuadro balear en el Ciutat de Valéncia lo dice todo: Calatayud, Maffeo, Olaizola y Mojica.

El conjunto bermellón está ante una de las noches más delicadas de los últimos años: está obligado a ganar (lo hace por 1-0) y necesita una carambola de resultados en otros campos para evitar el descenso. Osasuna tiene que perder en El Coliseum (0-0 al descanso), el Girona debe vencer al Elche (0-1 para los ilicitanos) y el Levante tiene que puntuar ante el Betis (1-1). De momento, se están dando dos de los cuatro resultados posibles. Aunque si los bermellones golean, dejarían de depender de lo que suceda en Montilivi. y deberían remontar el -7 momentáneo con Osasuna.

Pase lo que pase, el foco seguirá apuntando a la directiva, señalada por gran parte de la afición como la principal responsable de que el Mallorca haya llegado al último día jugándose la vida y con un pie y medio en Segunda División. Cuarenta y cinco minutos separan al Mallorca de mantener viva su presencia en Primera División o de consumar un golpe durísimo para el club.

La afición señala a cinco titulares

Antes de empezar el partido, las gradas ya levantaron o bajaron el pulgar con varios futbolistas titulares. Leo Román se llevó una pitada en la que aumentaron los decibelios cuando llegó el turno de Maffeo. Sin embargo, los seguidores bermellones aplaudieron a Valjent y Mascarell, para tomarla con Lato en su segundo partido como titular con Demichelis.

De mediocentros, Samu Costa se llevó una ovación mientras que la afición señaló con una sonora pitada a Sergi Darder. Con Morlanes y Pablo Torre hubo disparidad de opiniones, pero después la tomaron con Asano, que se llevó la mayor pitada, para acabar con una ovación a Muriqi.