Fútbol | RCD Mallorca
Pintadas contra la directiva del Mallorca en Son Moix: "Líderes en VIPS"
Aficionados bermellones señalan a Alfonso Díaz y Pablo Ortells de la situación del club en los aledaños del estadio
La afición del Mallorca ha dictado sentencia con Pablo Ortells y Alfonso Díaz. Independientemente de que se dé la carambola que salve al equipo de Martí Demichelis, los seguidores claman con pintadas de "Directiva Dimisión" y carteles pegados a las farolas con un texto condenatorio hacia el director deportivo y CEO de Negocio: "Todos sabemos quiénes son los verdaderos culpables".
Andy Kohlberg, día clave
Estas actuaciones tienen un doble valor porque se espera que el propietario y presidente del club, Andy Kohlberg, observe de primera mano cuál es el sentir de los abonados de la entidad, que ya han dicho basta después de un año y medio de problemas institucionales y deportivos que van a condenar con casi toda seguridad en un descenso a Segunda División.
Ironía contra Alfonso Díaz
Los autores de las iniciativas han utilizado el ingenio con dos pintadas que señalan directamente a Alfonso Díaz: "Líderes en VIPS" y "Alfonso Presuntuoso".
Además, los carteles que han colgado han simulado el falso recibimiento que el club no ha preparado.
El Mallorca se juega la permanencia en Primera División con pocas posibilidades de mantener la categoría y parece que la noche se hará larga en Son Moix con una afición enfadada por el rumbo que ha tomado la entidad tanto en el aspecto deportiva como institucional.
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