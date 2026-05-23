Opinión | El lógico fin de una temporada nefasta

Ha sido la crónica de una tragedia anunciada. El Mallorca se ha despeñado a Segunda tras una temporada desastrosa, construida a base de errores, improvisaciones y decisiones incomprensibles. La carambola que debía obrar el milagro era tan improbable que ni se llenó Son Moix. El equipo empezó descendido y no estuvo ni un solo minuto salvado. El duelo ante el Oviedo fue un trámite sin tensión, sin orgullo y sin oposición: los asturianos ni siquiera se molestaron en poner a prueba a los de Demichelis.

Y ahora llega el momento de señalar culpables. Porque los hay, y muchos. Empezando por Ortells, responsable de una plantilla mal diseñada, con fichajes que han sido un lastre desde el primer día —ahí está Kumbulla—, otros que solo han aparecido cuando ya había poco que salvar, como Pablo Torre, y apuestas delirantes como la de Kalumba, incorporado en invierno cuando aún había margen para evitar el desastre. Todo ello ha ensombrecido la temporada monumental de Muriqi, autor de 23 goles, un registro histórico reducido a anécdota.

La apuesta por Demichelis, tras el cese del desnortado Arrasate —y el conflicto absurdo con Dani Rodríguez—, tampoco ha funcionado. Sí, el equipo cambió la cara en las últimas jornadas, pero demasiado tarde y contra rivales que no marcaban la diferencia. Porque, siendo fríos, el Mallorca falló donde no podía fallar: ante los rivales directos. Elche, Levante, Alavés, Osasuna… partidos que se escaparon por errores infantiles, incluso cuando se tenía el marcador encarrilado, como aquel 0-2 en El Sadar a falta de diez minutos. Una caída libre.

Solo queda asumir el golpe y prepararse para una travesía por el desierto que se espera breve, pero que será dura. El descenso no es un accidente: es la consecuencia lógica de una temporada nefasta.