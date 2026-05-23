Opinión | Cambio de ciclo en el Mallorca

Se acabó. Todo era ‘ocurrible’ antes de empezar y todo ha ocurrido una vez finalizados los partidos. En la planta noble, en el cuerpo técnico y en la plantilla se ha acabado un ciclo. Después de esto hay que empezar de nuevo en todos los sectores.

Solo hay uno de los sectores del fútbol que se mantiene igual: el aficionado. El mallorquinismo, ahora muy dolido, seguirá queriendo a su equipo porque su equipo siempre será el mismo, rojo y negro independientemente de los nombres que lo formen.

El sentimiento fue sustituido hace ya tiempo por el negocio y en el camino se han quedado cosas que formaban parte de la familia futbolística y digo esto sin renunciar a ciertos aspectos de la modernidad y de las cosas que han mejorado el pasado, pero no se olviden de que los clubes son privados, ya no son de la gente como antes, ya no hay socios, hay abonados, con derecho a quejarse, claro, faltaría más.

El Mallorca se ha ido a Segunda división y ya nada es igual. Todas las áreas de la entidad necesitan renovarse, necesitan una reestructuración porque con más de lo mismo no aseguras que cambie la dinámica que ha llevado a este desastre. Ha llegado el momento de cambiar el ciclo y si lo lamento por los aficionados, sobre todo por algunos profesionales del entorno del equipo porque en Segunda, siempre se reducen las plantillas, no de jugadores, sino de empleados; esos sí que sufren los descensos.