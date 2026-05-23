Fútbol
Opinió | L’afició encara ha tengut coratge d’animar
Tot i la victòria, el Mallorca no ha pogut influir en res del que passava en altres camps. El problema ve quan depens d’altres resultats i cap no ha estat favorable. Per tant, deixarem les caramboles per al noble joc del billar i no per al futbol. L’únic aspecte destacable de la darrera jornada ha estat la resposta de l’afició, que encara ha tengut forces per animar un equip que ha començat i acabat en descens.
Pegar una mirada a la composició dels clubs que formaran la Segona Divisió, simplement, escarrufa. El Mallorca ja pot començar a reservar bitllets per viatjar a Cadis, Valladolid, Granada, Gijón, Albacete, Còrdova o Eibar, entre d’altres. La majoria són equips que no fa gaire que competien a la màxima categoria. Tots, instal·lats a la zona tranquil·la d’una classificació que no duia enlloc.
Diferent és, per exemple, el cas d’un històric com el Saragossa. L’equip de La Romareda té molt difícil la permanència a dues jornades del final i havent-se d’enfrontar a dos equips que aspiren a jugar el play-off d’ascens: Las Palmas i Màlaga. El Saragossa és un club que té a les vitrines sis copes del rei i una Recopa d’Europa guanyada a l’Arsenal l’any 1995. Per tant, un palmarès millor, sense cap dubte, que el del Mallorca.
Tot això ve a tomb per començar a esbrinar què pot esperar al club mallorquí a la Segona Divisió, on la competència serà ferotge i on la majoria d’equips s’obliden de jugar bé al futbol, però no de competir. Un escenari nou per a alguns dels jugadors que encara tenen contracte i als quals, segurament, se’ls exigirà recuperar la categoria perduda de mala manera.
Tornar a ascendir en una sola temporada no és una cosa gens fàcil, com es pot comprovar any rere any. No, recuperar la Primera Divisió no serà una feina fàcil. Ni per al club, ni per als jugadors, ni per a una afició totalment decebuda després d’una de les pitjors temporades que ha hagut de patir. A partir d’ara s’obren tota casta d’incògnites.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
- El Mallorca tiene un pie y medio en Segunda División
- La ruina económica del descenso para el Mallorca
- De la bronca al triunfo: así cambió el Mallorca de Demichelis en Girona
- ¿Qué necesita el Real Mallorca para salvarse? Todas las claves de su lucha para no bajar a Segunda
- El Mallorca sobrevive en Montilivi a los fantasmas del pasado
- Demichelis busca otro lateral para recibir al Villarreal
- El Mallorca pide que el Real Murcia entre en concurso por una deuda de 320.000 euros